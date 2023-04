Liga Profesional | Doman renunció como presidente de Independiente

En medio de un clima caliente, el conductor anunció que dejará de estar al frente del Rojo. Llevaba menos de seis meses siendo el principal dirigente del club. De este modo, el reconocido Doman abandona la dirigencia de Avellaneda tras varios problemas que ocurrieron en los últimos días. Los malos resultados tampoco lo acompañaron.

Fabián Doman anunció su renuncia como presidente de Independiente esta tarde a través de un comunicado en el cual manifestó que no encontró las herramientas para ayudar al club, por lo tanto Néstor Grindetti asumiría el cargo, debido a que es el vicepresidente primero.

El comunicado

«Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. Razón por la cual presento mi renuncia al cargo de presidente del club. Al hincha que va a la cancha, que se asoció, el que se abonó y el que no pertenece a ningún espacio político. A ese hincha le pido disculpas porque sé que creyeron en mi. Y muchos lo siguen haciendo», explicó Doman

Luego, continuó: «La magnitud de la crisis era más grande de lo previsto y por sobre todas las cosas los ingresos económicos mucho menor a lo que se presumía. Los ingresos del marketing son ínfimos a la hora de compararlos con el pasivo de Independiente. No obstante, el club canceló gracias a los aportes deudas por millones de dólares. Compromisos económicos que hicieron posible que tuviera lugar el espacio político que sacó a Moyano no aparecieron ni aparecerán».