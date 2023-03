Mario Barrera: “Quiero ser concejal de los posadeños, me preparé toda la vida para serlo”

El candidato a concejal Mario Barrera oficializó su candidatura frente a familiares y amigos en un reconocido club de nuestra ciudad. El Dr. Barrera su sumó a la lista del candidato a intendente de Posadas, Fernando Meza, bajo el sublema “Vos Crecés”.

En la noche del jueves, el Dr. Barrera presentó su candidatura junto a Fernando Meza con un masivo público de amigos, familiares, colegas del mundo de la salud en el Club Pira Pyta. “Quiero presentarles a un amigo, porque veo en Fernando todos los valores que me transmitieron mis padres: la honestidad, el trabajo duro y la empatía”.

Mario Barrera tiene 59 años, por más de 12 años fue el único neurocirujano pediátrico en toda la provincia, participó en intervenciones quirúrgicas de alrededor de 1500 niños, y se volvió el máximo referente en Misiones, gracias a su experiencia en tratamiento de traumatismos de cráneo debido a accidentes viales. Es por eso que el tema de seguridad vial le apasiona y manifiesta que es su principal temática a la hora de pensarse como legislador.

“Hace 2 años me invitaron a participar en política, yo ya estaba trabajando en el Ministerio de Salud a cargo de lo que empezaba a ser hoy la Dirección de Calidad y Seguridad en la Atención del Paciente”. Manifiesta que fue una experiencia extraordinaria, porque salió de su zona de confort y comenzó a recorrer los barrios desde otro lugar, con otra perspectiva. Toda esa participación lo hizo entender el espíritu de la militancia y eso lo conmovió profundamente y al finalizar esa campaña continuó estando cerca de la gente que conoció.

Vive en un barrio de IProDHa, y de la mano de la parroquia Santa Rita, en su época de pediatra, llevaba adelante junto al Padre Belgrano de Cáritas acciones sociales para el barrio. Durante su primera campaña recorrió más de 7 mil kilómetros, conociendo cada barrio de nuestra ciudad, sin descuidar su vida familiar ya que el almuerzo en su casa no se negocia. “Yo pensé que no hacía política. Hasta que un amigo me hizo ver que la política es transversal a mi vida”.