Elecciones en Misiones: el concejal Orlando “Kike” Zapaya será candidato a intendente de Campo Grande

Después de ser concejal por 8 años, de forma interrumpida, será candidato a intendente por el municipio de Campo Grande en las próximas elecciones en Misiones. Dialogó con Misiones Online y contó parte de su propuesta y proyecto para la ciudad.

Orlando “Kike” Zapaya, como lo conocen los vecinos, será candidato a intendente de la localidad de Campo Grande. Luego de ser Concejal desde 2012 a 2015 y desde 2019 a la actualidad, el funcionario considera que tiene los conocimientos necesarios para manejar el bienestar del municipio.

Según comentó, tomó la decisión de ser candidato luego de los reiterados pedidos de los vecinos. «La verdad que es un desafío bastante difícil de tomar, pero como siempre digo, hay que escuchar a la gente», expresó.

Por otro lado agregó que en su trayecto como concejal, «los vecinos que se acercaban a mi lugar de trabajo y me expresaban que era necesario un cambio, que esa capacidad que uno va adquiriendo, ocho años como concejal, le da a uno la base, el sustento y el conocimiento, por eso tomé la decisión, no quise ser necio y no escuchar a la gente».

Actualmente en campaña, Zapaya está al frente del sublema «SOMOS» e irá en busca de la intendencia. «Me entusiasmé tanto que te puedo decir que voy a ser intendente de Campo Grande»

Entre las propuestas más destacadas señaló: «Hay algo que me toca muy moralmente es la cuestión de salud, de la atención y el desarrollo social de los chicos, en los barrios más humildes. Necesitan un equipo de contención que trabaje con ellos. Cuidar y proteger a los chicos es un eje fundamental».

Asimismo agregó: «Después en el tema de salud que tiene que ver con el Hospital, tenemos la infraestructura y queremos que nuestro hospital este dotado de los mejores equipamiento y médicos que se puedan brindar las atenciones básicas y no tan básicas»

Siguiendo su línea de proyectos, sostuvo: «La idea es tener una ciudad más linda, disfrutable, trabajar en seguridad, generar trabajo y educación, tecnificar las áreas, para mi es muy importante tecnificar las áreas del municipio, hoy Campo Grande no cuenta con una página web por ejemplo, nos quedamos en el tiempo».

En cuanto a la juventud campograndense expuso: «Debemos analizar lo que hace la provincia, si hay algo que sabemos y que no tenemos duda nadie, es que tenemos un visionario, el ing. Rovira, el cual está apuntando a todas las fichas los jóvenes, la tecnología nos pasa por arriba, entonces esas áreas debemos apuntar a los jóvenes y darle todo el apoyo a los jóvenes para insertarlos en la comunidad».

Por último remarcó un punto importante en tema agro y producción: «Uno de los temas que a mi me gusta, me apasiona, es el tema del agro, que mueve a nuestra ciudad. Atendemos a empresas, llega el 30 de septiembre y se para la zafra yerbatera, y desde e l1 de octubre hasta el 1 de noviembre no hay movimiento en la localidad. Debemos adaptar y dotar al productor para que en esa fecha tengamos otros ingresos. Que hoy en 2023 un colono nos venga a pedir un arreglo de caminos es algo muy básico que no debería figurar en ninguna propuesta. El bien estar del productor es lo principal que quiero trabajar en gestión».