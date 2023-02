Los motivos por los que Scaloni aún no renueva con la Selección Argentina: lo que pretende el DT y una charla pendiente con Tapia

La continuidad de Lionel Scaloni, anunciada por Claudio “Chiqui” Tapia antes de Qatar 2022 aún no está firmada; menos presencias alrededor del equipo y el tema económico, entre los ejes.

El campeón del mundo de selecciones todavía no tiene entrenador. Lionel Scaloni finalizó su vínculo como director técnico del Argentina tras la consagración en Qatar 2022 y aún no firmó su renovación. Si bien en la AFA no suena ninguna alarma y descuentan que el nuevo vínculo se firmará a tiempo para los partidos amistosos de marzo, lo cierto es que la negociación continúa abierta, sin acuerdo sellado. Lo más probable es que febrero no entregue ninguna certeza. Y que todo termine definiéndose en el tercer mes del año.

“La verdad es que está todo muy frío. Entiendo que febrero será así”, contó una fuente de la AFA al tanto de las charlas Tapia-Scaloni o Tapia-Matías Aldao, agente del entrenador. “En este escenario, si hay acuerdo, se podrá anunciar en la primera semana de marzo”, amplía el informante. De esta manera, los dos partidos amistosos previstos para ese mes tendrían un doble motivo de festejo: la obtención de la Copa del Mundo y la continuidad del cuerpo técnico que consiguió la tercera estrella en Medio Oriente.

Tapia, autopercibido hincha número uno de la selección, pasó enero entre algún descanso y el tour personal de la Copa del Mundo por el país. De la Difunta Correa a las playas marplatenses. Febrero lo encontró cumpliendo con actividades protocolares, como los sorteos de las diferentes categorías que retoman su actividad o la primera asamblea de la Corporación 2030, que se realizó el martes en Ezeiza y donde fue anfitrión del lanzamiento de la candidatura para organizar el Mundial junto con Uruguay, Chile y Paraguay. En el entorno de Tapia no dudan: “Hay Scaloni para rato”.

De todas formas, este DT no es el mismo que arrancó en 2018 como bombero a cargo de la selección Sub 20 de L’Alcudia y después se quedó “porque no había nadie”. La apuesta de Tapia por el ex mediocampista de Mallorca, Deportivo La Coruña y Lazio, entre otros equipos, fue un pleno que dio frutos insospechados: una Copa América, una Finalíssima y un Mundial. El presidente de la AFA sabe que la espalda del entrenador albiceleste ahora es mucho más ancha que hace cinco años.

Eso se traduce en su pretensión de firmar un contrato mejor remunerado (“nada ilógico ni fuera de presupuesto”) y en otros pedidos: “Hay muchas cosas que busca cambiar, incluso gente de selecciones que no quiere en el staff”, afirmaron dos fuentes independientes consultadas por LA NACION.

Ninguna dio precisiones, aunque se sabe que cada vez que el equipo nacional se entrena en Ezeiza o viaja para alguna competencia hay muchos “satélites” que orbitan a su alrededor. Scaloni quizá busque purgar ese contingente. Y quedarse con asistentes conocidos que cumplan roles específicos. Apunta a una mayor profesionalización, acorde a lo que ocurre con cualquier selección top. Y la de Argentina lo es, claro.

En general, a los entrenadores les gusta trabajar con la menor cantidad posible de dirigentes a su alrededor. Ése será un tema presente en la agenda cuando el presidente de la AFA y el DT vuelvan a verse las caras. El escenario es el planteado: una continuidad con condiciones, que se vislumbran cumplibles.

Nadie piensa en un divorcio deportivo, sobre todo a la luz del plafón que significó para la carrera dirigencial de Tapia haber obtenido la Copa del Mundo. Un dato: el mismo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, que en 2019 lo expulsó de la FIFA tras un reclamo de la AFA por el VAR en la Copa América de 2019, acaba de proponer al caudillo de Barracas Central para recibir la máxima condecoración del fútbol sudamericano. A la altura del chileno Arturo Salah, el único que obtuvo el galardón durante la actual administración del fútbol sudamericano.

Cerca de Tapia también saben que a Scaloni no le gustó ni medio lo que ocurrió en Miami, Estados Unidos, durante la última gira amistosa previa al Mundial. Aunque nadie hable del asunto en voz alta, el DT no quiere que se repitan sucesos que alteren la rutina del equipo, como el festejo de cumpleaños del propio presidente de la AFA.

Ese episodio no fue menor: al entrenador le molestó que ocurriera en el mismo hotel donde sus jugadores descansaban esa noche de septiembre, lo que propició una discusión entre ambos, que derivó en el reproche de Tapia por la demora de Scaloni en dar el “sí” sobre su continuidad post Mundial. Atemperados los ánimos, la gira terminó de una manera curiosa: después de la conferencia de prensa que ofreció el DT luego del 3-0 q Jamaica en Nueva Jersey, Tapia publicó un tuit en la que los dos aparecen abrazados, con un texto que anuncia la mentada renovación. Ya era de madrugada. Nada había dicho Scaloni al respecto ante los periodistas unos minutos antes.

La foto entre ambos se hizo viral, pero la firma nunca se rubricó. Algunos lo interpretaron como un acto de “presión” sobre el DT para que aceptara las condiciones y pudiera ser confirmado por la AFA al frente del seleccionado. Después de todo, llegaba a Qatar con un invicto de 35 partidos y era gran candidato a levantar la Copa del Mundo. Tapia, el inventor de Scaloni, no quería quedarse sin su criatura bajo ningún punto de vista. Conseguida la tercera estrella, ni siquiera piensa en no tener al DT que amoldó y con el que se reúne en Ezeiza cada vez que puede. En cada aparición pública, el presidente repite que los dos son “gente de palabra”, una sutileza dirigida a Scaloni.

El entrenador y su gente también saben que le deben a Tapia estar “en el lugar en el que todo argentino querría estar”, tal como el propio DT calificó a su puesto como cabeza de grupo del seleccionado. Entonces, no habrá pelea con la AFA. Menos, cuando el capitán del equipo, Lionel Messi, también pidió por la continuidad del entrenador en el cargo. Pero si alguien ve la pretensión de cobrar más de lo que habían acordado en septiembre como un gesto “oportunista”, del lado del cuerpo técnico destacan en esa idea el “sentido común”. No puede valer lo mismo un entrenador que es campeón mundial que aquel que no lo es. Aunque se trate de la misma persona, separada por unos meses.

El nuevo contrato con el cuerpo técnico no puede tener una barrera económica. Scaloni y los jugadores, después de todo, son los responsables de que la AFA haya ingresado unos 52 millones de dólares por levantar la Copa del Mundo (42 de FIFA y 10 de premio por parte de la Conmebol). La cifra no contempla los bonus asociados a los sponsors, que también son varios millones de la moneda estadounidense. La AFA, que acusó un pequeño superávit en sus libros contables de 2022, tiene liquidez suficiente. Será cuestión, entonces, de esperar al deshielo de las negociaciones. O, lo que es lo mismo, el regreso de Scaloni de Europa. Que vuelven a sentarse, limen las diferencias y se saquen una nueva foto. Una que valga.

