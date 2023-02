Misiones | El drama de “Ángel”, un niño de 8 años en Oberá al que su madre abandona por días, solo y sin comida

El pequeño fue rescatado por la Policía de Misiones que intervino junto al departamento de Niñez e Infancia de la Municipalidad de Oberá y lo resguardaron. Según comentó la abuela del niño, anteriormente ya pasó por episodios similares donde lo hallaron solo y con hambre.

En las últimas horas se conoció un caso que conmovió a la provincia de Misiones donde un niño de 8 años en Oberá fue rescatado ya que que su madre lo abandonó en su casa por días, solo y sin comida. La policía ingresó a la vivienda luego de varias denuncias de los vecinos y encontró al pequeño en soledad, malas condiciones y hambriento. «Me pueden dar algo para comer» habría dicho el niño.

Según informaron vecinos y la abuela del pequeño, no sería la primera vez ya que la madre hizo esto en reiteradas ocasiones y hasta agregaron que le dejaría dinero para que el chico se compre comida por cuenta propia.

Teresa Godoy, abuela de Ángel y madre del papá del niño, comentó que, Rocío Prestes madre del pequeño, no lo deja ver: «La ultima vez que lo vimos tenia 3 años», contó.

Asimismo, comentó que su hijo se separó de esta mujer y desde allí no ven al pequeño. «Se fue con otro señor y desde ahí no nos dejó verlo más». Además, añadió que intentó visitarlo pero la madre se lo negó: «Yo me fui un día para verlo y le lleve cosas, y me echó como un perro».

Por otro lado, contó otro hecho de los episodios aberrantes que la mujer tuvo con su hijo. «Hace unos meses atrás ella ya había echo eso, al nene lo encontraron solito intentando hacer fuego para poder hacerse un mate cocido», contó Teresa.

«Mi hijo fue y pidió por él, pero le dijeron que le iban a dar una nueva oportunidad a la mujer y que le iban hacer un seguimiento a los dos. Ahí nuevamente se lo dieron y ella dijo que no iba a volver a hacer eso», añadió.

Por último, aseguró que intentará quedarse con la custodia del pequeño: «Es mi nieto y estoy dispuesta a tenerlo conmigo, tengo un buen trabajo y puedo hacerme cargo de él y va a estar mejor con nosotros», sostuvo.

Según se pudo saber, el hecho ocurrió en calle Islas Malvinas, en cercanías al Arroyo Mbotaby, donde se ubicaría la casa de la familia en cuestión.

Luego de examinarlo, Ángel quedó a resguardo de la justicia y en manos de Departamento de Niñez e Infancia del municipio. Se aguardan posibles resoluciones del caso.