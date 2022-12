Qatar 2022 | “Argentina no debió sufrir tanto en un partido perfecto”, señaló Lionel Scaloni

(Reuters) - La selección argentina no mereció sufrir tanto y llegar a los penales en la final para ganar el Mundial, dijo el entrenador Lionel Scaloni después de que su equipo volviera a la cima del fútbol luego de 36 años.

Argentina conquistó el domingo el tercer título de su historia para volver a alzar la Copa del Mundo al vencer 4-2 en los penales a Francia, en una vibrante final que terminó igualada 3-3 en 120 minutos.

“No puede ser que hayamos sufrido tanto en un partido perfecto. Increíble, pero este equipo reacciona a todo. Estoy orgulloso por el trabajo que hicieron. Es un grupo que emociona”, dijo Scaloni tras la victoria.

“Con los palos que recibimos hoy, con los empates, esto emociona (…) Quiero decir a la gente que disfruten, es un momento histórico para nuestro país”, agregó.

Rodrigo De Paul, una de las figuras de Argentina en la final, reconoció lo hecho por el equipo para quedarse con el título.

«Esto no me lo voy a olvidar más, había que sufrir, pero somos justos ganadores. Le ganamos al último campeón, es una alegría que no puedo explicar (…) Estoy orgulloso de haber nacido en Argentina y hoy lo dejamos en la cima del mundo».

Nicolás Tagliafico, por su parte, lamentó los errores que impidieron que la «albiceleste» cerrara el partido antes.

“El primer tiempo fue muy bueno, el segundo tuvimos nuestros errores pero supimos sacarlo adelante como argentinos (…) Se lo dedico a todos los argentinos y a todos los que bancaron a esta selección. Ojalá la unión de este plantel haya servido de ejemplo para darnos cuenta de que juntos somos mejores”.