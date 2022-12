La vigente campeona del mundo quiere revalidar su título de candidata ante el conjunto polaco, en la apertura de la fecha dominical. Más tarde, Inglaterra se mide ante Senegal en un partido que, en la previa, puede ser una de las sorpresas de los octavos. Promesas de grandes partidos.

Con Argentina ya clasificada a la siguiente instancia, continúan los octavos de final de Qatar 2022. En la jornada de domingo, Francia se mide ante Polonia y Senegal quiere dar la sorpresa ante Inglaterra.

Francia y Polonia se juegan hoy el pase a cuartos del mundial

Las selecciones de Francia y Polonia se enfrentarán este medio día, para definir a otro clasificado a la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. El equipo galo es uno de los principales candidatos a ganar nuevamente el torneo.

Francia y Polonia se medirán este domingo a partir de las 12, en el estadio Al Thumama, por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 en el encuentro que definirá al primer clasificado a los cuartos de final en la segunda llave y al que se enfrentará el ganador del cruce entre Inglaterra y Senegal, quienes se enfrentarán también hoy a las 16, en el estadio Al Bayt.

El partido se podrá seguir a través de las señales de Tv de TyC Sports, la TV Pública, y el canal de deportes de Direct Tv.

Francia fue el primer seleccionado en sacar su pasaje a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. El campeón defensor lideró el Grupo D de Qatar 2022 con seis puntos y sólo perdió uno de los últimos 10 partidos (el resto fueron ocho victorias y un empate). El seleccionado de Didier Deschamps ganó seis de los últimos siete partidos en Mundiales de la FIFA y de los últimos 14 goles marcados seis fueron de jugada, cinco de cabeza, dos de penal y un autogol.

Kylian Mbappé lleva siete goles y dos asistencias en 10 presencias en Mundiales (8 PJ como titular). Es el 2° máximo goleador histórico de Francia en la Copa Mundial de la FIFA (7): superó a Thierry Henry (6) y quedó por detrás de Just Fontaine (13). El delantero del PSG celebró 31 goles con Francia, igualando a Zinedine Zidane. Olivier Giroud comparte con Therry Henry el primer puesto como máximo goleador de la selección francesa con 51 tantos.

Hugo Lloris igualará a Thierry Henry y Fabien Barthez como los futbolistas franceses con más presencias en Mundiales con 17 PJ. A su vez, el arquero campeón en Rusia 2018, podría igualar a Lilian Thuram como el futbolista con más partidos internacionales de la selección gala (142 juegos).

Francia jugó 36 encuentros contra selecciones europeas en la historia de los Mundiales con un saldo de 18 victorias, siete empates y 11 derrotas. Conserva un invicto de cuatro partidos ante combinados UEFA (3PG-1PE) y lleva tres triunfos consecutivos: 1-0 vs Bélgica (semifinales de Rusia 2018), 4-2 vs. Croacia (final de Rusia 2018) y 2-1 vs. Dinamarca (Grupo D de Qatar 2022). Las caídas más duras contra rivales de su mismo continente fueron ante Italia en cuartos de final de 1938 (1-3) y frente a Alemania tanto en semifinales de México 1986 (0-2) como en cuartos de final de Brasil 2014 (0-1).

Por su parte, Polonia no perdió ni recibió goles en tres de los últimos cuatros juegos en Mundiales: 1-0 vs. Japón (Grupo H de Rusia 2018), 0-0 vs. México y 2-0 vs. Arabia Saudita (Grupo C de Qatar 2022). Su última derrota fue contrala Selección Argentina (0-2) en el cierre del Grupo C. Robert Lewandowski realizó 10 de los 22 disparos de Polonia en este Mundial (46%). El delantero acumula un gol y una asistencia en la presente competencia y encabeza la tabla general de presencias (137) y goles (77) en la selección polaca.

Wojciech Szczesny se convirtió en el tercer arquero que logra atajar más de un penal en tiempo regular en un mismo Mundial, junto a su compatriota Jan Tomaszewski (1974) y el estadounidense Brad Friedel (2002). El arquero fue figura contra la Selección Argentina (11 salvadas) y decisivo en Qatar 2022 con dos penales atajados frente a Salem Aldawsari de Arabia Saudita y Lionel Messi de la Albiceleste. No recibió goles en dos de sus tres partidos del actual Mundial, reúne 20 salvadas y 16 despejes.

Polonia cumplirá 15 duelos ante combinados de la UEFA en Mundiales. Registra 14 cruces con seis triunfos, tres empates y cinco caídas. Perdió y no hizo goles en los últimos tres encuentros ante europeos: 3-0 vs. Inglaterra (Grupo F de México 1986), 4-0 vs. Portugal (Grupo D de Corea-Japón 2002) y 1-0 vs. Alemania (Grupo A de Alemania 2006). Su última victoria fue 1-0 vs. Portugal (Wlodimierz Smolarek) en el Grupo F de México 1986, edición en la que por última vez había logrado superar la primera ronda.

Inglaterra y Senegal buscarán avanzar a cuartos de final del mundial

Esta tarde jugarán por un pase a cuartos de final del mundial, las selecciones de Inglaterra y Senegal. El ganador enfrentará al vencedor de Francia y Polonia que juegan hoy en el primer turno, de las 12.

Las selecciones de Inglaterra vs. Senegal se enfrentan este domingo en el Estadio Al Bayt por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Los ingleses quedaron líderes del Grupo B, mientras que los senegaleses terminaron en la segunda posición del Grupo A. El encuentro se jugará desde las 16 horas de nuestro país.

El partido se podrá ver por las señales de la Tv Pública, el canal de deportes de Direc Tv y TyC Sports.

Inglaterra y Senegal buscan su pase a los cuartos de final, este domingo 3 de diciembre en el Estadio Al Bayt. Los ingleses, con un plantel que en su mayoría estuvo presente en Rusia 2018, busca seguir avanzando en la competencia ante un Senegal que busca la sorpresa, algo que se ha visto en varios partidos del Mundial Qatar 2022.

Gareth Southgate, técnico de Inglaterra, no realizará cambios considerables para este partido. Pese a la suplencia de Phil Foden, figura del Manchester City, el DT seguirá jugando con el once que le dio la clasificación como líder del Grupo B.

Una de las figuras de Inglaterra en la presente Copa del Mundo, es Marcus Rashford, quien no llegaba bien a la cita mundialista, pero logró recuperar su mejor rendimiento. Southgate destacó su presencia: “Tuve una larga charla con él y él tenía algunas ideas claras sobre las que sentía que tenía que pensar y hacer. Puedes ver que sus actuaciones con su club este año han sido felices y eso se ha demostrado en el campo de entrenamiento con nosotros”.