Hoy se enfrentan Boca y Estudiantes: hora y posibles formaciones

Boca y Estudiantes se enfrentan este domingo en la Bombonera, en el marco de una nueva fecha del Torneo de la Liga Profesional. Tras la derrota ante Argentinos, los dirigidos por Ibarra quieren dar vuelta la página y recuperarse para intentar prenderse en la pelea, mientras que el Pincha de Zielinski afronta sus últimos compromisos antes de abocarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

​​El partido entre Boca y Estudiantes dará inicio a las 20.30 de Argentina, en la Bombonera. Hernán Mastrángelo es el árbitro designado para impartir justicia en este juego, con la asistencia de Cristian Navarro y Gerardo Carretero. El cuarto juez será Fabricio Llobet.

¿Cómo ver Boca y Estudiantes?

El partido se transmitirá por la pantalla de TNT Sports, es decir que solamente aquellos que tengan contratado el Pack Fútbol podrán verlo en vivo. ¿No lo tenés? No te preocupes: podés seguir el minuto a minuto en la web de Olé, como siempre.​

¿Cómo llega Boca?

​El conjunto de Hugo Ibarra viene de perder el martes contra Argentinos por 2-0. El Xeneize no jugó bien y fue superado por el Bicho, por lo que le urge conseguir una victoria que lo encamine hacia la recuperación.

Ubicado en mitad de tabla, tiene 12 puntos y está a siete de los líderes, Argentinos y Atlético Tucumán. Una victoria los podría meter entre los diez primeros.

El técnico hizo muchos cambios en la última presentación del equipo, e incluso cambió el esquema, modificando el 4-3-1-2 usado ante San Lorenzo y Talleres para poner un 4-2-4, con Vazquez y Orsini arriba. Para esta ocasión el DT volvería a cambiar, utilizando un 4-3-3 con varias modificaciones.

Primero, el debut de Martín Payero, que entraría por Juan Ramirez. El ex Banfield se entrenó como interno por derecha, y debutaría como titular ante el Pincha. También volverán Alan Varela y Óscar Romero, en lugar de Jorman Campuzano y Pol Fernandez.

Otro cambio sería la delantera, que tendrá a Sebastián Villa, a Exequiel Zeballos y a un acompañante, que aún no se sabe quien será. Esto es porque Darío Benedetto se retiró del entrenamiento del jueves con un esguince de tobillo y podría no llegar a tiempo. En caso de no estar, o Luis Vázquez o Nicolás Orsini ocuparán ese lugar.

¿Cómo viene Estudiantes?

​​El Pincha llega tras vencer 3-1 a Barracas el miércoles pasado, lo que rompió una racha negativa de tres partidos seguidos sin ganar, que incluía la derrota y eliminación en la Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba.

Este será el anteúltimo encuentro de los de La Plata antes de viajar a Brasil para afrontar la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, ante Athletico Paranaense. En el medio de este compromiso y el duelo copero, enfrentarán a Banfield en condición de local el próximo fin de semana.

Con la serie por Copa como objetivo a corto plazo, Ricardo Zielinski pondrá su once ideal en la Bombonera, que sea muy posible el mismo equipo que salga a jugar en tierras brasileñas. Destaca la participación de Pablo Piatti y Benjamín Rollheiser, dos de sus refuerzos en este mercado de pases.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Marcos Rojo, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Alan Varela, Martín Payero, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Luis Vázquez, Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra​

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Luciano Lollo, Emmanuel Más, Manuel Castro, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Benjamín Rollheiser; Pablo Piatti, Leandro Diaz. DT: Ricardo Zielinski

Fuente: Olé