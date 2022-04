Liga Nacional | “El esfuerzo que hicieron los jugadores en la temporada fue increíble”, destacó Fabio Demti, entrenador de OTC

Esta noche, OTC se medirá frente a Comunicaciones de Mercedes. Fabio Demti destacó el esfuerzo del equipo a lo largo de esta temporada en la Liga Nacional de Básquet. Hasta el momento, el Celeste se mantiene en los playoff.

Fabio Demti destacó el esfuerzo del equipo misionero que se encamina para clasificar a la próxima instancia de la competencia. En conversación con Misiones Online, el entrenador del Celeste expuso que se preparan para el cruce ante Comunicaciones. Además, en el último entrenamiento verán cuáles serán los jugadores que entrarán desde el arranque.

El motivo es debido a que varios jugadores de OTC se encuentran medicados tras algunas dolencias que dejaron los últimos partidos y otros por un cuadro gripal que repercutió en el último juego ante Regatas. Pese a ello espera que la mayoría de los jugadores estén en la alineación de hoy.

Por otro lado, destacó: “El esfuerzo que hicieron los jugadores es tremendo en la temporada”. En ese sentido, alabó a los basquetbolistas por estar en condiciones hasta los últimos encuentros pese a lo sucedido en el último.

Con respecto a la clasificación a la siguiente ronda, el entrenador comentó que el equipo fue de menor a mayor y los jugadores se integraron con el paso de los días. Asimismo, aseguró que el equipo estará bien para los play off y “dará pelea”.

“Fuimos el equipo como pensamos al comienzo, muy competitivo y jugamos de igual a igual con todos”, expresó Demti.

OTC jugará esta noche a las 21:30 ante Comunicaciones

En busca de la recuperación, este lunes Oberá Tenis Club se enfrenta con Comunicaciones de Corrientes por la Liga Nacional de Básquet. El Celeste que viene de una dura derrota ante Regatas de la misma provincia, intentará traerse una victoria que lo acomode en la tabla de posiciones de cara a la los play offs.

Los dirigidos por Fabio Demti vienen de perder ante Regatas el sábado por 80 a 62, una diferencia importante que marcó la noche que tuvo el Celeste en Corrientes. Hasta el momento los partidos perdidos la diferencia era muy corta, pero en esta oportunidad se topó con un rival efectivo y que aprovechó cada error en defensa.

No hay tiempo para lamentarse por la derrota, porque esta noche deberá enfrentar a Comunicaciones Mercedes. El Celeste debe sumar la mayor cantidad de puntos en estos tres partidos que quedan para que finalice la fase regular de la Liga Nacional. Primero para poder acceder a los playoffs y en segundo lugar para en esa fase poder definir los partidos en condición de local.

Formato de la Liga Nacional de Básquet

Los equipos clasificados entre los puestos 1° y 12° se asegurarán su lugar en los playoffs por el campeonato. Del 1° al 4° esperarán directamente en los cuartos de final, mientras que del 5° al 12° disputarán la primera ronda, enfrentándose el 5° con el 12°, el 6° con el 11°, el 7° con el 10° y el 8° con el 9°, en series al mejor de cinco juegos, con ventaja de localía para el equipo mejor ubicado, en formato 2-2-1.

Ya para la segunda instancia, los equipos que avancen a cuartos de final se reordenarán por récord obtenido en la fase regular para dar paso a los cruces con los primeros cuatro: 1° vs 8°; 2° vs 7°; 3° vs 6° y 4° vs 5°. También en eliminatorias al mejor de cinco juegos, con ventaja para el mejor ubicado, en formato 2-2-1.

Para las semifinales, con las llaves ya armadas, habrá cruces: 1° vs 4° y 2° vs 3°, con el mismo formato de 2-2-1, y la ventaja de ser local para el de mejor colocación en la fase regular. Por último, la serie final de los playoffs enfrentará a los dos equipos ganadores de los cruces de semifinales, en serie al mejor de siete juegos, en formato 2-2-1-1-1.

