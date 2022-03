Ley de alquileres: se reúnen hoy inquilinos e inmobiliarias para discutir modificaciones

Será el segundo encuentro y allí se debatirán algunas propuestas como fijar el precio inicial de los alquileres y el cobro de un impuesto del 5% sobre el valor fiscal a los bienes inmuebles en desuso, entre otros temas.

A partir de las 11 se llevará a cabo la segunda reunión entre los representantes de sectores de inquilinos y del mercado inmobiliario, para abordar nuevas propuestas en el marco de las modificaciones a la actual ley de alquileres. El encuentro tendrá lugar en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior, que será el mediador del diálogo en la mesa de discusión.

De este modo el segundo encuentro de la mesa de alquileres se realizará hoy con el objetivo de analizar y discutir las propuestas de la Federación de Inquilinos Nacional, la Cámara Inmobiliaria Argentina y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba).

También abordarán la necesidad de establecer un canal para denuncias ante Defensa de Consumidor/Secretaría de Comercio por incumplimiento a la legislación aplicable a las relaciones de alquiler; que se realice una medición oficial de precios de los alquileres; y mayor control de la AFIP sobre las inmobiliarias.

Ley de Alquileres: ¿cuáles son las diferencias entre lo que piden inquilinos e inmobiliarias?

La Federación de Inquilinos Nacional propone la regulación del precio inicial del alquiler, que se fije en 2% del valor fiscal de la vivienda, «siendo éste el único precio que el Estado regula y actualiza todos los años y por el que los propietarios pagan sus impuestos».

La aplicación de un impuesto del 5% sobre el valor fiscal a los bienes inmuebles en desuso por más de dos meses para todos aquellos que tengan más de tres propiedades, es otro de los puntos centrales de las propuestas de la Federación que preside Gervasio Muñoz.

«El impuesto a la vivienda vacía es una medida que se toma en casi todas las ciudades grandes del mundo. Su función es limitar la especulación, y aumentar la oferta para bajar la presión sobre los precios», remarcó.

Desde Inquilinos, marcaron la necesidad de controlar incumplimientos relacionados con: pago electrónico, facturación, indexación violatoria de la legislación vigente, plazo de contrato ilegal, precio dolarizado, transferencia de impuestos al inquilino, expensas arbitrarias y publicidad inmobiliaria engañosa o con exigencias ilegales.

Así mismo plantean la necesidad que exista una la medición oficial de precios de los alquileres de vivienda a través de la Secretaría de Comercio. «Hoy no hay medición oficial de los precios de los alquileres. El Estado no sabe cuánto se paga de alquiler», aclaró.

Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, dijo que la entidad insistirá en la necesidad de «modificar la ley, hacer una nueva o retrotraerla, y atender la modificación de la ley de blanqueo, que se incorpore la unidad usada, no sólo la nueva, además de una batería de propuestas relacionadas con temas impositivos».

Sostuvo que «hay que aumentar la oferta» de alquileres, y para ello consideró que hay que «retrotraer a dos años el contrato de alquiler, tener índices alternativos a elección de partes y una actualización cada seis meses».

Acerca del impuesto a la vivienda vacía dijo que «no lo vemos factible», y apuntó que «la mesa va a generar un consenso; toda creación de alternativas que lo único que logran es espantar la inversión de renta creemos que hay que buscar alternativas de beneficio y no de impacto», indicó.

En las últimas semanas, la Cámara viene manteniendo encuentros con funcionarios nacionales y legisladores con el objetivo de promover una modificación de la Ley de Alquileres que cumplirá en julio próximo dos años de vigencia.

«Notamos gran preocupación de todos los sectores y sobre todo del Estado de ver cómo revertimos la situación; no va a ser de corto aliento tener resultados y lo que se plantee no sabemos si va a activar o no el mercado», concluyó Bennazar.