Desarrollan un snack a base de frutos regionales y extracto de cannabis 

Es un proyecto que recientemente logró la aprobación para que avance, y tiene un plazo de trabajo de al menos cuatro años. El objetivo es que sea mas accesible para las personas que hoy necesitan consumir aceite de cannabis por temas relacionados a su salud.

Se trata de un proyecto de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNNE y el IQUIBA (UNNE-CONICET) tiene como objetivo el desarrollo un snack a base de pulpa de frutilla y mango adicionado con extracto enriquecido en cannabidiol (CBD), uno de los componentes con propiedades medicinales del Cannabis.

Cannabis sativa es una planta de fácil cultivo, cuyos principios activos se encuentran en los tricomas. Se la utiliza desde la antigüedad con fines medicinales, en alimentación, elaboración de fibras y por sus propiedades psicoactivas (debido a la presencia de THC).

Más recientemente, a nivel mundial hay un creciente interés en esta planta, debido a las propiedades benéficas de los cannabinoides, en particular el cannabidiol (CBD) como antioxidante, antiinflamatorio y antimicrobiano, así como propiedades ansiolíticas, neuroprotectoras y anticonvulsivas, por lo que la industria está desarrollando productos con bajo THC y alto CBD.

En este contexto, un equipo interdisciplinario integrado por investigadores de la UNNE y CONICET consideró viable impulsar un proyecto para desarrollar un snack a base de pulpa de frutilla y mango «criollo», dos frutos que se producen en la región del NEA, adicionados de extracto enriquecido en cannabidiol (CBD).

Para ello, se trabajará con plantas de Cannabis sativa producidas en la región. Se cuantificará el contenido en los principales cannabinoides, THC y CBD, y se extraerán los principios activos con solventes optimizando el proceso.

Posteriormente se enriquecerá el extracto de CBD, el que será utilizado en la elaboración del snack.

Además se determinará la estabilidad del producto monitoreando en THC, CBD y principales parámetros nutricionales y organolépticos de los snacks que se elaboren, que tendrán el aspecto de hojuelas deshidratadas.

“La incorporación de extracto de Cannabis de alto CBD y bajo THC a un snack elaborado a base de mango o frutillas podría ser atractivo para las personas que requieren de este tipo de productos” explicó la Dra. Sonia Sgroppo, directora del proyecto.

La investigación será desarrollada por un equipo conformado por docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE e integrantes del Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (IQUIBA, UNNE-CONICET).

DETALLES DEL PROYECTO

La directora del proyecto explicó que el mango criollo y la frutilla, son frutos que tienen un buen sabor y contenido de azúcares, pectinas y otros compuestos bioactivos, por lo que son apropiados para la elaboración de snacks dulces.

El mango “criollo” (Mangifera indica L.) es un árbol silvestre que crece en la región del NEA y fructifica entre noviembre y marzo. Sus frutos tienen un alto contenido en azúcares y fibras y es muy apreciado por su sabor.

Asimismo, las frutillas (Fragaria x ananassa Duch) son cultivadas en forma intensiva en las provincias de Chaco y Corrientes y llegan al mercado entre agosto y diciembre.

Inclusive podrían utilizarse los frutos que son descartados en el mercado en fresco por no reunir los requisitos de calidad para su venta como tales, representando una alternativa para su aprovechamiento.

Actualmente en el país la mayoría de las personas que ingieren Cannabis por motivos medicinales lo hacen a través de la ingesta directa de los extractos. Por lo tanto, la posibilidad de ofrecerlo en forma de snacks representaría una nueva forma de consumo que además contaría con el control de su composición.

“El proyecto tiene como objetivo concreto el desarrollo de un alimento saludable que posibilite al mismo tiempo la ingesta de Cannabis con alto CBD y bajo o nulo THC, sin embargo creemos que la investigación posibilitará la generación de conocimiento sobre el Cannabis y contribuirá al surgimiento de nuevas líneas de investigación en la temática” resaltó la Dra. Sgroppo.

Señaló que se trata de un proyecto interdisciplinario, en el cual intervienen la química orgánica y tecnología química, toxicología, tecnología de alimentos y química analítica, por lo que sus resultados representarán un aporte y avance en el conocimiento de un tema acerca del cual no hay estudios en la región y los antecedentes en Argentina son muy reducidos.

APROVECHAMIENTO DEL CANNABIS

Según se explica en los fundamentos del proyecto de la UNNE, actualmente, hay un interés creciente en las aplicaciones del Cannabis, siendo un ejemplo el incremento del 75% entre 2012 y 2017 en el registro de patentes asociadas al uso del Cannabis en la oficina norteamericana United States Patent and Trademark Office.

Por otra parte, la producción mundial del Cannabis legal según el último informe de JIFE, aumentó desde 1,1 toneladas en 1999 a 290 toneladas en 2018, siendo los principales países productores el Reino Unido, Israel, Lesotho y los Países Bajos.

Se denomina como “Cannabis para uso medicinal”, “Cannabis con fines medicinales” o simplemente “Cannabis medicinal” a la planta que sintetiza principios activos con acción farmacológica, los cuales están ubicados en los tricomas glandulares.

Varios de estos componentes cannabinoides tienen reconocidos efectos positivos ante el dolor, la epilepsia refractaria, esclerosis múltiple, anorexia, desórdenes de alimentación y del sueño, ansiedad, síndrome de Tourette, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson entre otras enfermedades.

A la vez existen informes de la posible actividad antinflamatoria y antioxidante de los flavonoides y del efecto modulador de la acción de los cannabinoides debido a las cannaflavinas A y B.

Legislación. Respecto a la actualidad del uso del Cannabis medicinal, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los productos que contienen predominantemente CBD y no más del 0,2% de THC no representan un riesgo relevante para la salud pública por lo que no deben estar bajo control internacional.

Mundialmente el Cannabis medicinal avanza hacia la legalización, y está habilitado en más de 40 países y varios estados en Estados Unidos.

En marzo de 2020, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) anunció que estaría considerando cambiar la normativa para habilitar legalmente los productos que contienen CBD en alimentos.

Mientras tanto, en la Argentina en el año 2017 fue aprobada la Ley 27.350 de “Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis, sus derivados”, dirigida a fomentar el desarrollo de investigaciones en torno al uso terapéutico del Cannabis y sus derivados y que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación.

La legislación vigente en el país contempla el uso de productos a base de Cannabis para el tratamiento como coadyuvante en los casos de epilepsia refractaria y otras patologías.

Es conocido el hecho de que la población está utilizando cada vez en mayor medida productos a base de Cannabis para el tratamiento de diferentes patologías, sin ningún tipo de control o estandarización lo cual es riesgoso para los consumidores.

Legalmente cada país establece la distinción entre el “Cannabis psicoactivo” (asimilable a la marihuana recreacional) y el “Cannabis no psicoactivo” de acuerdo al máximo contenido de THC.

En Colombia, Uruguay y en Argentina se consideran “no psicoactivos” aquellos que contienen menos del 1% de THC, mientras que en USA y Canadá o Europa es inferior al 0,3 y 0,2% respectivamente.

POTENCIAL DE TRANSFERENCIA

“Es altamente probable que los estudios que se realicen o surjan a partir de esta propuesta impacten positivamente en la sociedad” estiman los integrantes del proyecto de la UNNE y CONICET, y destacan que trabajando en conjunto lograrán la consolidación y el fortalecimiento de los grupos de investigación involucrados.

Para los investigadores, el conocimiento adquirido con la ejecución del proyecto permitirá brindar acompañamiento y asesoramiento a las personas, asociaciones, instituciones autorizadas que actualmente están elaborando en forma artesanal los aceites medicinales, con el riesgo que implica la ausencia de control de proceso y parámetros de calidad.

Asimismo, y a pesar de que aún no hay legislación en el país al respecto, el desarrollo de un snack frutal a base de mango o frutilla adicionado con Cannabis con alto CBD puede ser atractivo para las personas que necesiten consumir productos de estas características, a la vez que podría representar una mejora en la economía regional una vez que se regule la actividad.

También se mejorarían las condiciones ambientales al disminuir los desechos de las frutas de descarte. De esta forma, se lograría una valorización de estos frutos cuidando el medio ambiente y favorecería el desarrollo de las economías regionales, atendiendo en un futuro no muy lejano las necesidades del mercado.

“Todavía son escasos los trabajos de investigación en nuestro país acerca de Cannabis sativa y su aplicación en alimentos, y en nuestra Universidad aún no hay grupos de trabajo que aborden esta problemática, por lo que resulta muy atractivo iniciar esta línea de trabajo” reiteró la directora del proyecto.

Evaluó aún de mayor interés la propuesta al considerar la potencialidad que tiene de expandirse el empleo del Cannabis medicinal en los próximos años y el impacto que tendría en la economía y sociedad.

INVESTIGADORES RESPONSABLES

La Dra. Sonia Sgroppo, Investigadora Responsable del proyecto, es Profesora Titular del Área de Bromatología de la carrera de Bioquímica de FaCENA-UNNE. Es directora del Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología de Vegetales (GICYTV), en el cual se llevan a cabo estudios de investigación básica y aplicada dirigida al manejo post-cosecha de vegetales y la aplicación de tecnologías de conservación a frutihortícolas y sus productos derivados, impacto en el contenido de bioactivos y en la calidad (funcional, nutricional, organoléptica y microbiológica) de los productos.

La Dra. Ana María Torres, co-directora del proyecto, es Profesora Titular de Toxicología de la carrera de Bioquímica de FaCENA-UNNE y Directora del Grupo de Investigación en Productos Naturales (LabProdNat), posee vasta experiencia en el estudio de plantas medicinales, extracción, purificación, detección y separación de metabolitos secundarios activos como antioxidantes, antibacterianos y alexitéricos.

En tanto, el Dr. Mario Raúl Delfino, sub-director del proyecto, es Profesor Titular de Química Analítica III de FaCENA-UNNE, miembro del Grupo de Investigación de Unidad de Control de Fármacos y Tóxicos, y está realizando desde hace más de 10 años servicios de control de calidad y desarrollo analítico para la Planta de Medicamentos de la Provincia de Corrientes.