Se cumplieron 12 años de la tragedia del Paraná por lo que familiares y amigos participaron de la tradicional misa en recuerdo y conmemoración de sus seres queridos. Luego de la celebración se dirigieron hacia la Costanera de Posadas para la suelta de ofrendas florales.

En un nuevo aniversario de conmemoración y recuerdo a las víctimas. Familiares y amigos asistieron a la celebración en la Parroquia Sagrada Familia de Posadas y con mucho cariño recordaron a quienes perdieron la vida aquella tarde del 16 de enero de 2010.

Recordemos que la tragedia del Paraná, se desencadenó en la 80º edición de la competencia bautizada como el “Cruce del Paraná”, ocho nadadores perdieron la vida luego de un lamentable episodio de negligencia organizacional y condiciones climáticas adversas.

Luego de la celebración se dirigieron hacia la Costanera de Posadas, frente a la Iglesia Stella Maris, y en conjunto familiares y amigos hicieron la suelta de ofrendas florales en el río Paraná.

Franco Bacigalupi dialogó con Misiones Online y expresó su pesar en un día tan importante y doloroso para su familia y la de todos los nadadores. Asimismo mencionó al Padre Alberto Barros y su acompañamiento y presencia en todo momento desde aquel día.

«Es un día especial siempre tratamos de recordar unos días antes de la mejor forma pero cuesta, uno recuerda momentos y situaciones, te preguntas muchas cosas, porque a nosotros y porque no fue distinto»

Los primeros días de enero y previos a la tragedia, anticipan un nuevo momento de angustia para los familiares y amigos de las victimas de la Tragedia del Paraná. Lo mismo expresó Bacigalupi en recuerdo de su hermano Mauro «Esta semana fueron de muchas fotos e imágenes, momentos, situaciones, recordando a mi hermano. Hoy tenemos el hijo de Mauro que tiene 12 años y uno ve en los ojos de el reflejo de él, también veo en los ojos de mi viejo la falta de esa persona que completaba al padre».

Agregó también una sensación de injusticia respecto de los hechos y las posteriores penas que recibieron los responsables «tuvimos que conformarnos con un juicio que sabíamos que no iba a tener la pena que no todos queríamos, otros por ahí querían verlos colgados en la plaza, cada uno trato de mas o menos vivir y pasar el momento»

Más allá de las penas impuestas desde ese 16 de enero de 2010 que todos quedaron marcados de por vida y cada uno tuvo que sobrellevar su vida de la mejor forma posible.

«En un primer momento nos dijeron los abogados que la pena iba a ser poca, tanto para Lezcano (4 años y 6 meses) como para Alfonzo (3 años y 6 meses) nosotros estamos hace 12 años sin nuestros seres queridos» expresó Franco Bacigalupi.

Sin embargo, el hermano de Mauro, aseguró que sobre todas las cosas intentaban que la sociedad sepa la verdad «queríamos que se sepa que era cierto que algo pasó, que algo salió mal, porque nos decían que éramos mentirosos y que la culpa la tenían los nadadores» sostuvo.

Recordemos que Mauro acababa de ser padre cuando se produjo la tragedia por lo que su hermano Franco añadió que también necesitaban la verdad para el niño «la sociedad ve hoy a esas personas y sabe que fueron ellos, los marcó, y creo que eso le va a pesar toda su vida, también para el hijo de Mauro necesitábamos saber que paso”.

Por otro lado, el Jefe de Seguridad Acuática, remarcó los recaudos que debemos tener a la hora de ingresar al agua y la peligrosidad que a veces eso puede representar «si van a ingresar a lugares donde no están habilitados para refrescarse que sean muy cuidadosos que no se arriesguen a otros sin un elemento de seguridad ya sea una conservadora un palo, para poder dársela a la víctima y no que se tome de quien lo rescata» explicó

En tanto se refirió a los más pequeños y aclaró la necesidad de ser cuidadosos con los chicos, consultar y saber cuales son los peligros «no podemos prohibir que la gente ingrese al y tampoco podemos poner un guardavidas para 100 metros».

Por último, Franco Bacigalupi, se refirió a la posibilidad de volver a realizar el cruce aguas abiertas desde Encarnación hasta Posadas «se plantea el cruce pero es muy complejo, Paraguay no va a dar la posibilidad de largar desde allá, además nuestra costanera no está pensada para realizar una llegada, tenemos obstáculos debajo del agua que aún no se limpiaron y cuando baja el agua nos damos cuenta que están» aseguró

La tragedia del Paraná se desató luego de que los nadadores partieran desde el club Pacú Cuá, en Encarnación. Mauro Patricio Bacigalupi, Víctor Sessa, Fernando Solé Mases, Eugenio Raúl Seró, Sebastián Ruzecki, Nicolás Levequi, Manuel Leiva, y Luis Saide, perdieron la vida en el día más doloroso de la historia del deporte misionero.

Tragedia del Paraná | “El momento que estuve abajo del agua fue muy desesperante, pensé que me moría”, expresó una de las sobrevivienteshttps://t.co/CAux3rgtwu — misionesonline.net (@misionesonline) January 16, 2022

Por el accidente del “cruce del Paraná” hubo dos condenados, el prefecturiano Jorge Antonio Lezcano y Hugo “Tyson” Alfonso. Con respecto a la justicia, sostuvo que “a los responsables los dejaron en libertad. A Lezcano lo dejaron salir luego de cuatro años y poquito mientras que a Tyson lo liberaron en un año y medio ya que en la cárcel hacen cursos y por ello le redujeron la pena. Son cuestiones que pasan por un juicio, cumplen la condena y se termina. Siguen su vida mientras que a nosotros nos destrozan la familia. Nunca reconocieron eso”.