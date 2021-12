Trágica Nochebuena: un joven con autismo murió atropellado en Mendoza

Un joven de 19 años con síndrome de Asperger fue atropellado y murió en Mendoza. El hecho ocurrió el 24 de diciembre alrededor de las 22:00 en la capital provincial. Según el conductor, Gonzalo Nehuén Sánchez sufrió una crisis a causa de los fuegos artificiales y cruzó la calle. Sin embargo la familia desmiente esta versión.

Según las primeras informaciones y los argumentos del conductor, el joven con autismo cruzó la calle y no le dio tiempo a reaccionar para evitar el choque. Sin embargo, la tía desmintió esta versión y apuntó contra el conductor del vehículo. “Tuvo que haber pasado muy rápido el señor que pasó en un auto y lo atropelló, porque si no es inexplicable no haber visto a un joven alto con movimientos saltarines y lentos pasar por el medio de la calle”, escribió la mujer.

Tras ser arrollado, el joven quedó tendido sobre el asfalto. A los pocos minutos, una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) llegó al lugar, lo asistió y lo trasladó al Hospital Central en grave estado por un “politraumatismo grave”. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales, falleció a la 1 de la mañana del 25 de diciembre.

La versión del conductor

Según medios locales, la primera versión sobre el arrollamiento surgió de la policía local, que afirmaba que el joven habría sufrido una crisis por los fuegos artificiales y salió corriendo hacia la calle donde transitaba un auto.

Las primeras informaciones señalaron que, horas antes de la medianoche, hubo una serie de estruendos provocados por pirotecnia que provocaron que el joven entrara en una crisis que lo obligó a correr hacia el cruce de las calles Olascoaga y Laprida.

En ese momento, un hombre de 54 años circulaba con su auto y lo embistió. “Apareció de golpe en el medio de la calle, no alcancé a frenar”, habrían sido las palabras que el conductor le dijo a la policía.

La versión familiar sobre el hecho

Jimena Paris, quien se identificó como la tía de Gonzalo, escribió una extensa carta en redes sociales y dio su versión de lo ocurrido. “Los diarios dicen que sufrió una crisis, que se asustó por los fuegos artificiales, pero no es verdad. No fue así”, aseguró la mujer.

Para su familia, el joven se desorientó. “Salió del auto de su mamá, (mi hermana mayor) y no encontró rumbo. Seguramente pensó: ¿cuál es la derecha? ¿Cuál es la izquierda? ¿Voy para allá? ¿O para dónde voy? Cómo era costumbre en él preguntarse a sí mismo antes de actuar y así asegurarse de hacer las cosas bien”, afirmó Paris.

“Gonzalo con su lentitud para decidir para dónde ir, no llegó a cruzar la vereda”, escribió la tía del muchacho. “El relato correcto de la madre, primos, y hermanos y de todos los vecinos de la zona que fueron testigos presenciales es que no estaba en crisis, salió hacia la calle con rumbo a la deriva”, continuó la mujer.

En ese tono, aseguró que pese a que “sufría de crisis de epilepsia y crisis nerviosas, como antecedentes clínicos”, durante el 24 de diciembre “no tuvo ninguna crisis”. “Simplemente, salió del auto a las 22:00, con entusiasmo en busca de encontrar la puerta de la casa de su tía (mi hermana melliza) donde esperaría tener la cena de Navidad. Seguramente se desorientó producto de la medicación y su padecimiento”, agregó.

Y apuntó contra el conductor del Citroen C4: “Tuvo que haber pasado muy rápido el señor que pasó en un auto y lo atropelló, porque si no es inexplicable no haber visto a un joven alto con movimientos saltarines y lentos pasar por el medio de la calle”.

“¡Señores hablemos en serio: el accidente fue un accidente vial! El accidente fue producido por exceso de velocidad del conductor. No tengo ni fuerzas para enojarme, tengo un inmenso dolor y un desgarro en el corazón”, escribió la mujer. Y concluyó: “Ojalá haya más entendimiento, empatía y autoeducación sobre el autismo y las personas con discapacidad. Señores conductores bajen la velocidad. Dios nos ampare y proteja ante tanto dolor”.

Fuente: TN