La posadeña ganadora de Desafío Confort invertirá el premio en la edificación de su casa

Se trata de Mirtha Villalba, de Posadas, quien se convirtió en la ganadora N° 64 de IPLyC Desafío Confort. La mujer se hizo acreedora de una jarra eléctrica, una licuadora y horno eléctrico, además del cheque por 50 mil pesos, que usará para continuar las obras de la casa propia.

Desafío Confort

“Estoy muy feliz”, aseguró, y agregó que “siempre miraba la tele porque juego a la Quiniela y a la Quiniela Poceada. Mi hija me anotó hace unos cinco meses y siempre tuve esperanzas que podría ganar. No me imaginé que fuera tan rápido”.

Añadió que cada vez que se contaba la historia de los ganadores, “me ponía feliz porque es algo de gran ayuda. Y dije: yo alguna vez voy a sacar y aquí estoy. Soy la ganadora, y me pone muy feliz”.

Se enteró del “notición” porque su esposo la llamó por teléfono para contarle “pero no le creí, pensé que era una broma. Recién tuve certeza cuando gente del equipo del IPLyC SE vino a casa a avisarme. Le conté a mis cinco hijos y cinco nietos, que se pusieron muy contentos. Estamos felices porque es un bien para todos”.

Para esta ama de casa, que además se dedica a la confección de prendas, los premios “son importantes porque son electrodomésticos que por ahí no se pueden comprar. Y el dinero lo invertiría para terminar algunas cosas de la casa, que estoy edificando”.

Nacida en Paraguay y casada con un argentino, agregó que “estos premios me vienen como anillo al dedo. El IPLyC SE hace que mucha gente tenga esperanzas de ganar. Esto es súper creíble”.