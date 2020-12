Desde APICOFOM «se resisten» a promover exportar rollos de madera o chip a granel: «Hay que lograr inversiones y agregar valor a la producción industrial desde Misiones al mundo» 

El empresario maderero Guillermo Fachinello se refirió en una entrevista con Radio Libertad al anuncio de inversión de la planta de celulosa de Paraguay, y en ese contexto, al interés de los accionistas de lo que será la empresa PARACEL -la mayor inversión privada de la historia del país- de abastecerse los primeros seis años del proyecto de los subproductos forestales desde Corrientes, ya que principalmente demandarán eucaliptos, y estudian conformar una cadena de suministro de proveedores entre Argentina y Brasil, integrando a la región en los acuerdos comerciales de exportación de la materia prima.

“APICOFOM siempre se opuso a cualquier promoción de exportar materia prima sin valor agregado. Entendemos que el camino de desarrollo local es logrando inversiones en la provincia que aprovechen la sobreoferta existente y se concreten en la zona la instalación de las industrias necesaria para producir con mayor valor agregado y exportar al mundo. No vemos una proyección de crecimiento en convertirnos solo en productores de materia prima”, expresó el presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes (APICOFOM) al ser consultado respecto de la factibilidad de hacer negocios en la región si se presentara el interés por la producción misionera de chip y raleo, subproductos que tienen destino a la pasta celulósica.

El empresario reconoció que hay productores forestales que en estos momentos suspendieron el ritmo de cosecha de sus plantaciones, ya que «no hay demanda ni precios adecuados».

Fachinello sostuvo que “es un desafío promover la instalación de inversiones industriales. Tenemos un proyecto de una fábrica de pellets en la zona sur de la provincia, la instalación de una usina de biomasa (en Cerro Azul) y en esta línea hay que seguir trabajando para que el desarrollo local con la foresto-industria se concrete y crezca en el largo plazo”, dijo el directivo de la APICOFOM.

Guillermo Fachinello.

Sostuvo que siempre fue «una preocupación» de la cámara maderera que se exporte rollos de calidad a precios baratos, como se da con la exportación a China en los últimos años desde Entre Ríos. Y en esa línea consideró que es difícil pensar en la factibilidad de exportar a Paraguay productos como chip o raleos. «La verdad es bastante difícil de imaginar. Se han hecho estudios donde se demuestra que los costos de logística y la rentabilidad del productor no se logra si debe colocar la materia prima a más de 50 km de las plantaciones. No es competitivo, no es rentable, no cierran los números. Además, aun hay reglamentaciones necesarias para exportar los residuos forestales a granel, porque no se tienen normativas sobre estos temas”, planteó Fachinello.

En resumen, planteó que desde el punto de vista de la APICOFOM, exportar rollos aserrables o chip implica “menos ingreso a la provincia, menos desarrollo para el sector, menos trabajo, y los mejores rollos aserrables se van sin procesar. El resto, los raleos, quedarán tirados en el campo. La verdad es que no lo vemos aún como una oportunidad. Faltan reglas claras para que el sector forestal se desarrolle”, recalcó el empresario.

Finalmente, al ser consultado sobre el proyecto de crear la zona aduanera diferencial para Misiones, dijo que este sería un cambio que “podría atraer inversiones de calidad y valor agregado. Hay que esperar a que se instalen los polos muebleros con valor agregado en la zona, todo esto podría ser el camino para generar trabajo para los jóvenes misioneros, por ejemplo. El sector de la madera es un desafío de crecimiento para Misiones, porque genera trabajo genuino, competencias laborales, mucho oficio. Si se concreta el proyecto aduanero será una gran solución para crecer el sector. Esperemos que se concrete”, concluyó Fachinello.

Con similar opinión se expresó días atrás el abogado y senador provincial, Noel Breard, quien adelantó que trabajan en un proyecto de ley con legisladores provinciales y nacionales, para ser presentado en el Congreso Nacional. “Hay que lograr dar un debate respecto a un nuevo marco regulatorio que convierta a la foresto-industria en una economía nacional, con un paquete de medidas fiscales, de previsibilidad y seguridad jurídica para la inversión en el sector” sostuvo el legislador. “En la Argentina, o armamos una legislación nacional y convertimos en economía nacional a la foresto-industria, o solo seremos proveedores de rollos para China o Paraguay”,remarcó en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

P.E.--EP