Elecciones en el Colegio de Abogados de Misiones: los candidatos a presidente tuvieron su debate antes de las elecciones

captura de pantalla

Natalia Velozo y Fernando Orbe participaron del debate organizado por la Asociación Misionera de Derecho Administrativo, que fue transmitida a través de una plataforma digital. El otro candidato, Arturo Irigoyen Cundom, no participó. Los comicios tendrán lugar este viernes.

Los candidatos a presidente del Colegio de Abogados de Misiones, tuvieron este lunes un debate, organizado por la Asociación Misionera de Derecho Administrativo (AMDA) y transmitida a través de su canal en la plataforma YouTube. Natalia Velozo, quien encabeza la lista Somos Colegio y Fernando Orbe, de la lista Independencia y Participación, intercambiaron ideas en un marco de mutuo respeto donde, a pesar de algunas diferencias, también hubo espacio para varias coincidencias. El gran ausente fue el tercer candidato, Arturo Irigoyen Cundom.

El evento estuvo dividido en cinco bloques en los cuales cada candidato pudo presentar sus propuestas, preguntar y responder preguntas de su contrincante, responder preguntas únicas y otras que surgieron en el chat en vivo y cerrar con el pedido del voto para cada lista.



En el inicio, Velozo recordó que desde el 2014 participa activamente en las cuestiones ligadas al Colegio y enumeró algunas de sus propuestas: Implementar una comisión de defensa, vinculación y control. La digitalización, donde reconoció que hubo avances en el Poder Judicial. La descentralización de la gestión del colegio con asambleas en distintos puntos de la provincia. La gestión de un seguro personal y de retiro y de créditos a tasas diferenciales para la inversión de herramientas de trabajo, cursos, mobiliarios y tecnología.

En tanto Orbe señaló que desde 1997 viene trabajando en el Colegio, donde arrancó junto a los jóvenes abogados. Además, fue vicepresidente del Colegio de Abogados, cargo que le permitió integrar el Consejo de la Magistratura en un periodo. Además, ejerce la docencia. “El grupo sienta las bases de sus propuestas en la independencia del colegio, en la no injerencia de las cuestiones político partidarias dentro del colegio”, indicó. Entre sus propuestas, enumeró implementan un observatorio de honorarios. La participación activa del colegio en el desarrollo del sistema digital y constituirse como autoridad de firma digital. Pedir la oficina móvil para que los colegas no tengan que trasladarse hasta Posadas para sacar su firma digital. Capacitar a los colegas, sobre todo a los más grandes para que no queden afuera del mercado laboral. Promover reformas legislativas para lograr un expediente totalmente digital. Capacitar a los jóvenes para que puedan acceder al mercado laboral. Revalorizar las delegaciones en toda la provincia. Perspectiva de género como una agenda pública.

Posteriormente, en el segundo bloque, ambos candidatos respondieron una pregunta sobre el funcionamiento de la justicia contenciosa administrativa provincial y las propuestas a desarrollar en caso de acceder a la presidencia.

“La Constitución Provincial, en el artículo 145, establece la competencia del Superior Tribunal de Justicia, de la cuestión. El STJ, sabemos el cúmulo de tareas, la mora que presenta y la materia pasa prácticamente a un segundo plano por lo que se dificulta el tratamiento de esos temas. Sería muy oportuno plantear una reforma, una enmienda constitucional para posibilitar que se establezca la doble instancia en la materia”, apuntó Orbe.

En tanto Velozo coincidió con el diagnóstico de su contrincante. “El mismo tribunal que se ocupa de tantos casos tiene que resolver sobre pruebas y pasos de procedimientos para llevar adelante una demanda en lo contencioso administrativa. Desde El colegio tenemos que buscar la posibilidad y ya está en la mesa de trabajo una enmienda de la Constitución de la provincia para generar un juzgado del fuero contencioso administrativo”, señaló.

En el tercer bloque, cada uno de los candidatos pudo preguntar al otro sobre alguno de los temas que su lista tiene como propuestas. Orbe le preguntó a Velozo: ¿Puede explicar por qué en su plataforma no existe una crítica concreta al funcionamiento del Poder Judicial?

“El Poder Judicial trabaja de manera regular, con lo cual, a través de la comisión de Control y Defensa del colegiado, vamos a arbitrar los medios para que el PJ trabaje de manera correcta en pos de todos los colegiados”, respondió Velozo.

Luego, Velozo le preguntó a Orbe: Usted forma parte de una lista que pretende dar continuidad a la gestión actual, ¿por qué los colegas tenemos que confiar en que esta vez las cosas van a ser de manera diferente?

“La línea que me propone es una línea que viene hace varios años en el colegio, estoy muy orgulloso y comparto plenamente los valores de independencia de nuestro colegio, de honestidad y transparencia. Va ser distinto porque ninguno de ellos soy yo, yo soy yo, tengo mi impronta, los colegas me conocen, no tengo nada que ocultar, siempre estuve del lado del colega y también veo cosas a mejorar. Voy a tratar de cumplir con todas las expectativas que los colegas depositan en mí”, señaló el candidato.

Luego Orbe volvió a preguntarle a Velozo: ¿Por qué en su plataforma propone la creación de subcomisiones de la defensa y delegaciones, ya que están creadas en reglamentación interna del colegio?

“Me parece un error. No propongo eso. Tenemos la posibilidad de cambiar nuestra realidad. Y ahora hago el compromiso de tener delegados con la posibilidad de tener voz, voto y decisión. El colega necesita tenernos cerca y propongo que haya un delegado del colegio con la posibilidad de tomar decisiones, cerca del colega”, respondió Velozo.

Por último, Velozo le preguntó a Orbe: Los colegas reclaman históricamente mayor claridad en la cantidad y en la administración de los fondos. ¿Cómo va subsanar ese problema?

“Entiendo que no es un problema, el colegio tiene las finanzas en orden. Es sabido que cada año hay asamblea ordinaria y cada año se aprueba el balance. Hasta ahora no conozco una asamblea donde no se haya aprobado. Lo que sí, habría que establecer algún mecanismo para que los colegas conozcan el diario del colegio”, propuso Orbe.

En el cuatro bloque, Orbe respondió una pregunta surgida en el chat, sobre las reformas que impulsaría para conseguir un expediente externamente digital.

“Soy un convencido de que la tecnología es uno de los caminos para solucionar los grandes problemas que tenemos en el ejercicio profesional. También soy consciente de que trasvasar la idea, los principios de un código pensado para el papel, a un mundo digital es un error y es lo que está pasando en estos momentos. Tratar de emular un expediente de papel en el mundo digital es lo que está trabando el avance y la adaptación. Creo que el colegio tiene que estar al frente de estas reformas, proponer el cambio legislativo necesario para poder, no adaptar el proceso papel a lo digital sino pensar en lo digital, cambiar la mentalidad de lo analógico a lo digital y tiene que ir desde los principios procesales que estamos aplicando”, respondió.

En tanto a Velozo le preguntaron sobre su aporte para los jóvenes abogados en caso de acceder a la presidencia del colegio.

“Algo que hemos pensado especialmente, pero no únicamente para los noveles abogados, es la creación y utilización de la herramienta del coworking. Esto le ayudaría muchísimo a los noveles abogados porque el costo de constituir una oficina, herramientas de trabajo, mobiliario, harían que sea casi imposible para un joven abogado”, respondió.

En el último bloque, cada candidato tuvo la libertad de hablar a los abogados de la provincia de cara a los comicios.

“Les pido que acerquen a votar. Es importante que el colega incursione en este tema de votar, no estamos acostumbrados, es un pedido. Diseñamos una lista igualitaria en edades, en género, en que se vea reflejada toda la provincia. Contaos con el apoyo de todos los colegas. Vamos a trabajar de manera incansable para devolver el prestigio a los colegas”, prometió.

“Coincidimos en muchas cosas. En esas coincidencias está la fortaleza del colegio. Lo que nos diferencia es la trayectoria, en la conducción, en la experiencia, también tenemos una lista que representa a los distintos puntos de la provincia porque creo que entendimos que es eso lo que necesitamos. Están representados todos porque el colegio es de todos. También nuestra lista va continuar defendiendo y enalteciendo la independencia del colegio”, cerró Orbe.

SF-EP