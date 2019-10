A pesar del buen tiempo, desde Alerta Temprana recuerdan que continúa la prohibición de hacer quemas

El presidente de Alerta Temprana Daniel Fernández Cata señaló que en los próximos días, se espera un buen tiempo con temperaturas elevadas. Precisó que las lluvias recién se darán a partir del lunes, por lo que eventos como la estudiantina no serán perjudicados por el tiempo.

Daniel Fernández Cata. Radio Libertad

Los próximos días serán ideales para un buen paseo o disfrutar de un Tereré y es que desde Alerta Temprana anunciaron que hasta el día lunes no se esperan precipitaciones, según informó Daniel Fernández Cata, presidente de la entidad.

“El sábado se viene con temperaturas elevadas, pero con buen tiempo Recién se prevé lluvias a partir del lunes”, afirmó. Precisó que eventos como la Estudiantina no se verían afectados por las inclemencias del clima.

Señaló que ante este panorama, no se corta la vigencia de la prohibición de realizar todo tipo de quemas y uso de fuego. “La perspectiva es que no haya lluvias y que por las tardes de estos días descienda la humedad y eso soon algunos de los factores que inciden en esta problemática y si bien el fin de semana llovió entre 60 y 40 milímetros en la provincia, el sol aumenta, la humedad desciende , peroo seguimos en alerta y vigilando”, acotó.