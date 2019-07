Stamateas, en Posadas: “A veces la solución a un problema grande es lo más sencillo, solo que nos cuesta mucho cambiar”

En el marco de las actividades por el lema del año 2019, “Igualdad de la mujer y el hombre en la sociedad misionera”, organizadas por la Cámara de Representantes, el reconocido escritor, pastor y licenciado en Psicología, Bernardo Stamateas dictó una charla abierta en el Centro de Convenciones. La misma apuntó a 30 estrategias para potenciar las fortalezas de cada persona. “Vivimos en un 90 por ciento en piloto automático y nos cuesta cambiar. Un duelo, una pérdida o que nos pase algo malo nos despierta”, fue uno de los conceptos que dejó en el contacto con los medios de comunicación.

Este martes se realizó una nueva jornada dentro del marco de las actividades impulsadas por la Ley IV – 83, iniciativa de los diputados Carlos Rovira y Cristina Novoa, que instituye al año 2019 como el Año de la Igualdad de la mujer y el hombre en la sociedad misionera. A sala llena, Bernardo Stamateas dictó una charla destinada al público en general que tenía como objetivo, según el mismo dice, no decirles que hacer para no estar mal o superar un fracaso, sino mostrarle todas las posibilidades que tienen cada uno de los seres humanos.

Stamateas denomina este ciclo de charlas “Soluciones prácticas. 30 estrategias para potenciar tus fortalezas”. La misma en la capital misionera se llevó adelante en la sala Eva Perón del Centro de Convenciones. Una presentación abierta y gratuita que contó con un excelente marco de público.

Antes, el reconocido escritor, pastor, licenciado en psicología, columnista y demás, habló con los medios de comunicación y dejó algunos conceptos que pretende que llegue a la gente en sus charlas. “Yo veo mucho que la gente busca el cómo para sus problemas. Como me llevo mejor con mi pareja, con mis hijos, cómo resolver lo que me pasa etc. Yo les quiero mostrar que hay muchos recursos. Prender la luz y que cada uno vea que hay una manera de crecer y salir adelante, solo depende de cada uno. A veces cuesta cambiar pero no hay que perder la fortaleza”, dijo.

Además destacó la iniciativa de Misiones de llevar adelante la ley que se impulsa desde la Cámara de Representante de Misiones de ver al hombre y la mujer con las mismas oportunidades.

Respecto a las fortalezas que muchas veces no se utilizan y afectan a las personas, como un pasado difícil, violencia sufrida de niño, una historia complicada etc, dijo que todo comienza por “Nostros. Necesitamos un pequeño cambio que a veces soluciona un problema grande de manera sencilla. Todo lo que nos pasa de chico nos influye, nos marcan pero no nos determinan para construir lo mejor para adelante y tener la posibilidad de cambiar”, agregó.

Además dijo que lo que cuesta mucho es cambiar. Salir de la zona de confort, del pensamiento de siempre. El crecimiento debe ser por fuera de lo que repetimos. “Vivimos en un 90 por ciento en piloto automático. A veces una muerte, una perdida, un despido de trabajo nos despierta. Cosas que antes nos afectaban dejan de hacerlo y otros todo lo contrario”.

Uno de los conceptos que destacó es que cada persona debe saber elegir a que cosa darle prioridad en su vida. Dejar lo que no tiene importancia de lado, dejar lo que puede esperar para después y ocuparse de lo que tiene prioridad para nuestro crecimiento.

Del evento también fueron parte distintas autoridades provinciales como la ministra de Educación Ivonne Aquino, la presidenta del Parque del Conocimiento Claudia Gauto, entre la mayoría de los diputados provinciales que compone la Cámara de Representantes.

Bernardo Stamateas

Nacido en el barrio porteño de Floresta y de ascendencia griega, Bernardo Stamateas tiene habilidad para el ajedrez, el clarinete y el saxofón. Luego de cursar la secundaria en los colegios Larroque y Mariano Moreno, estudió Licenciatura en Psicología en la Universidad Kennedy. Es Sexólogo Clínico. Hace dos años que es Doctor en Psicología, recibido en la Universidad del Salvador, Buenos Aires.

Es Pastor de la Iglesia Bautista Ministerio Presencia de Dios, en el barrio de Caballito, Ciudad de Buenos Aires. Destacado escritor y conferencista a nivel nacional e internacional, recorrió seis veces el territorio argentino gracias a sus conferencias. Sus libros hoy son leídos por todos los sectores de la sociedad. Varias de sus obras se convirtieron rápidamente en best sellers del mercado argentino. Visitó todo el territorio argentino brindando asesoramiento y capacitación, como cientos de charlas abiertas al público en general en las ciudades más importantes de nuestro país. Su nombre es referencia obligada a la hora de hablar de liderazgo y superación personal.