Carlos Tevez faltó a la práctica de fútbol, pero estará en la cancha donde quebró a un rival

Guillermo paró dos equipos de cara al choque del sábado ante Argentinos en La Paternal y Carlitos trabajó en el gimnasio.

Guillermo Barros Schelotto despistó a todos con respecto a la vuelta de Carlos Tevez a La Paternal. El delantero se entrenó este miércoles con normalidad, pero cuando el entrenador paró a los equipos, Carlitos se fue a trabajar al gimnasio. Pese a eso, estará el sábado en La Paternal. ¿Titular o suplente? Lo decidirán los Barros Schelotto este jueves.

Tevez no juega con Argentinos en el Diego Armando Maradona desde que lesionó seriamente a Ezequiel Ham, en 2015. Desde aquella tarde, el Apache no jugó las veces en que Boca visitó ese estadio. Una vez en 2016 y otra en 2018, Guillermo decidió no contar con él para esos encuentros, sabiendo del recibimiento hostil que le tenían preparado los hinchas locales. La plancha contra quien por entonces era un juvenil prometedor en el Bicho no se la perdonaron, y quieren demostrárselo en persona.

Tevez realizó el entrenamiento de este miércoles a la par de sus compañeros, pero a la hora de jugar se fue al gimnasio y trabajó diferenciado. No se trata de un inconveniente físico y eso puso un manto de dudas a una decisión que estaba tomada. ¿El DT lo hizo para cuidarlo como hizo con Mauro Zárate ante Vélez? ¿O lo de hoy fue sólo un descanso y el sábado estará volviendo a La Paternal?

Con el antecedente de Zárate, con el DT blanqueando que prefirió resguardar al delantero porque “era exponerlo en lo mediático”, que Tevez no juegue no sería descabellado. Pero el referente del plantel, que puso la cara para ponerle picante al próximo Superclásico, quiere estar.

La lesión de Ramón Abila le abrió una puerta al ex delantero de Juventus, Manchester United y City. Habrá que ver igualmente cómo llegan Cristian Pavón y Sebastián Villa de sus compromisos con los seleccionados de Argentina y Colombia. Wilmar Barrios es otro que tiene que regresar.

Lo cierto es que Guillermo paró a once titulares y allí no estuvo Carlitos. Los que jugaron fueron Andrada; Buffarini, Goltz, Izquierdoz, Mas; Almendra, Nandez, Pablo Pérez; Reynoso; Espinoza y Zárate. A 72 horas del partido, parece difícil que ese sea el equipo ante Argentinos. Este jueves puede haber una definición.

Boca jugará en La Paternal y ese será el comienzo de una seguidilla de partidos muy importantes para el bicampeón del fútbol argentino. Luego de Argentinos, comenzará de local la serie de cuartos de final de la Libertadores ante Cruzeiro, el domingo 23 tendrá el Superclásico con River, el 30 recibirá a Colón y el jueves 4 de octubre tendrá revancha con los brasileños, en Belo Horizonte. (Clarin)