Un productor detectó un error garrafal en Los Simpsons y lo volvió viral

Matt Selman desató un divertido intercambio en Twitter al compartir una falla en la secuencia de tiempo de la serie.

Aunque Los Simpsons generalmente son bastante flexibles con su línea de tiempo, cuando Matt Selman detectó una gran falla en la continuidad del programa no pudo evitar compartirla con los fanáticos, y desató un divertido intercambio entre los creativos de la serie y los fanáticos en Twitter.



“Maggie aparece en una foto en la pared, detrás de Marge, en el momento en que le dice a Homero que está embarazada de Maggie”, escribió Selman, junto a una captura de pantalla del episodio número 13 de la sexta temporada de Los Simpsons.

Al Jean, otro de los escritores del emblemático programa, también se divirtió con la falla.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp

— Matt Selman (@mattselman) 5 de septiembre de 2018