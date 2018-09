Tras los anuncios de Macri, el dólar volvió a subir y se vende a $39 en Posadas

El dólar se dispara 67 centavos este lunes a $ 38,67 en bancos y agencias del microcentro porteño, en tanto en casas de cambio de Posadas se vende a $39. Esto ocurrió tras el discurso del presidente, Mauricio Macri, en medio de una grave crisis y la corrida cambiaria de la semana pasada.

En conferencia, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que “no se puede hacer una estimación sobre el precio del dólar” porque el país tiene un esquema monetario de libre flotación cambiaria pero indicó que “el nivel actual exagera los fundamentos de la economía argentina”.

Operadores y analistas no descartan que el impacto de estas medidas se refleje recién el martes, ya que hoy se celebra el Día del Trabajador en Estados Unidos y se prevé que la operatoria tenga un acotado volumen.

El viernes, en un clima de máxima tensión, desconcierto, y en algunos casos escenas de pánico en la city porteña, el billete registró su mayor salto diario desde diciembre de 2015, al volar 15,6% o $ 5,39 a los inéditos $ 39,87.

Imparable, el billete verde, que durante la jornada superó los $ 41, pareció no encontrar un techo ante una mayor desconfianza de los inversores en la política económica del Gobierno, y tras la ratificación de los integrantes del gabinete antes del inicio de la jornada.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la moneda escaló 10,6% o $ 3,60 a $ 37,60, después de alcanzar los $ 41,60 promediando la jornada, ante ausencia de oferta por parte de los exportadores y una masiva demanda entre ahorristas mayoristas y minoristas. El total operado en la fecha ascendió a u$s 748,8 millones.

El dólar tomó fuerte impulso desde el inicio de la jornada, lo que provocó que cientos de ahorristas se concentraran frente a las pizarras de bancos y casas de cambio, para conocer de primera mano la evolución de la divisa, que rápidamente ya alcanzaba los $ 36.

Por eso, BCRA salió a anunciar un incremento en la tasa de referencia del 45% al 60%, y una suba de 5 puntos en los encajes bancarios (integrables con pesos, con Leliq o Nobac), para inmovilizar más pesos en la plaza. La medida tuvo un efecto acotado: tras un respiro efímero, la tendencia alcista de la moneda se reactivó nuevamente.

Faltando una hora para el cierre, el BCRA anunció una subasta por u$s 500 millones, a efectivizarse en los últimos minutos de la sesión, lo que desarmó parcialmente la tendencia alcista generando una caída parcial de la cotización, que con altibajos se mantuvo hasta el cierre. El Central adjudicó u$s 330 millones, aun precio promedio de $ 38,7102 y un mínimo de $ 37,03.

La autoridad monetaria acumula ventas por u$s 1.040 millones de sus reservas en la semana, cifra que se eleva a u$s 2.076 millones en agosto y sube a u$s 13.511 millones en el año.

Con la escalada de este jueves, la divisa minorista ya trepa un 42,1% en el mes, un 94% desde fines abril (cuando inició la corrida contra el peso); un 110,4% en el año, y un 308,5% en lo que va de la era Macri.

Fuente: Ámbito Financiero