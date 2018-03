La Policía negó que haya habido apremios ilegales en un operativo de tránsito ocurrido en Guaraní

“Ante las reiteradas denuncias públicas sobre supuesto exceso policial en un procedimiento, en aplicación de la Ley Nacional de Transito, realizado el pasado sábado a la tarde en el barrio Tareferos de la localidad de Guaraní, la Unidad Regional II inició las averiguaciones del caso y estableció que el trabajo de los policías se realizó con absoluta legalidad, a tal punto que no hay ningún efectivo imputado por apremios”, informó este mediodía la Jefatura policial en un comunicado.

Añadió que “asimismo hay testigos presenciales que observaron la tarea policial, y ya declararon en la investigación, corroborando que el procedimiento se realizó en la vía pública, y que no se registró exceso policial alguno; sí hubo un adolescente de 16 años que intentó entorpecer la tarea del personal, pero no tuvo contacto con los policías, porque fue una vecina del lugar quien medió y lo convenció para que desistiera de su actitud”.

Precisó que en “esa oportunidad fue detenido Bruno Fabián P. (18), quien se encontraba realizando maniobras peligrosas con su motocicleta 110 centímetros cúbicos en el mencionado barrio. El joven carecía de las documentaciones y condiciones técnicas exigidas por la Ley Nacional de Transito 24.449 para circular”.

“El motociclista no poseía licencia de conducir, el motovehículo presentaba deficiencias en las luces reglamentarias, el dominio no estaba colocado, y el rodado tenía escape deportivo. En el procedimiento, cuando los efectivos se disponían a retener preventivamente la motocicleta, tal como lo indica la ley de referencia; el joven se puso nervioso, insultó y amenazó a los efectivos actuantes, y hasta los atacó con golpes de puño”, agregó.

“Previo a ser alojado en una dependencia policial fue examinado en el Hospital Samic, donde se determinó que no presenta ningún tipo de lesiones. La causa caratulada como amenazas y resistencia a la autoridad está bajo la intervención del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá”, sostuvo.

“En este contexto cabe señalar que la Policía de Misiones, que la Unidad Regional permanentemente atiende a los integrantes de la Comisión provincial de de Prevención de la Tortura y brinda todas las informaciones requeridas, y se coordinan criterios de trabajo”, remató.