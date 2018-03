El día después del descenso de Guaraní: “Tenemos que hacer un balance como hinchas, como socios y como dirigentes de este duro momento”, dijo el presidente Vedoya

El mandamás del club franjeado expresó su dolor por la pérdida de categoría sufrida en el día de ayer, aunque se mostró fuerte para seguir y agradeció el apoyo de los socios: “Es la única forma de que podamos tener a Guaraní en un torneo importante de acá a poco tiempo”.

Con la herida aún abierta por la anunciada despedida del Federal A consumada durante la tarde de ayer, en la sede de Guaraní se vivía hoy un clima enrarecido. La tensa calma posterior a la tragedia inundaba los pasillos del Clemente Argentino Fernández de Olivera, el estadio que es un símbolo de Villa Sarita.

“Es un momento duro, difícil. Hay que afrontarlo de la mejor manera posible para tratar de que el club pueda salir de esto. Uno como hincha está angustiado. Nosotros tenemos que hacer un balance como hinchas, como socios y como dirigentes”, analizó el presidente de la institución, Patricio Vedoya, aún en caliente.

“Me pongo del lado del hincha y quedo loco. Pretendía otra reacción del equipo. Uno siempre quiere lo mejor, pero hay veces que las cosas no salen como uno quiere. Ahora no queda otra que seguir apoyando a la institución”, consideró.

Por otro lado, a pesar de la crisis deportiva, valoró el crecimiento institucional que evidenció la entidad en los últimos meses: “Como socio uno sabe en qué condiciones estaba el club cuando llegamos, por eso se volcó tanta gente en masa a apoyar. Somos 1.600 los socios que estamos hoy aportando a la institución”.

En cuanto a su responsabilidad como dirigente, concluyó: “Uno tiene que hacer la autocrítica y ver qué cosas hizo mal. Tenemos que apuntar a salir a golpear más puertas a amigos, comerciantes y empresarios para que apoyen al deporte y al fútbol misionero”. Y recordó uno de los pilares de su gestión: “Apostamos al fútbol local. Por ahí faltó más preparación para que los chicos estén acordes a las circunstancias de un torneo tan competitivo como el Federal A”.

Además, halagó el acompañamiento de los hinchas, a los que les pidió redoblar esfuerzos: “Para que Guaraní crezca vamos a necesitar el apoyo de la gente. Ayer, con un equipo descendido, que haya 3.000 personas en la cancha llama la atención satisfactoriamente. La gente vino, alentó, estuvo presente. En otros momento del club no venía nadie a la cancha”

“Ahora creemos que hubo un clic y que el fútbol misionero va a seguir creciendo. El socio está apoyando y calculo que va a seguir haciéndolo, porque es la única forma de que podamos tener a Guaraní en un torneo importante de acá a poco tiempo”, evaluó.

Otro problema que se suma a la larga lista es la incertidumbre en torno a qué va a suceder con el anunciado Torneo Regional Federal Amateur, al que hipotéticamente descendió Guaraní y del que todavía no se sabe cómo se va a jugar ni cuándo. Es más, en los últimos días circularon versiones de que la AFA podría dar marcha atrás con el proyecto. “Si bien se resolvió que no haya más Federal B y C, todavía no está la firma de Tapia en cuanto a que se reestructure el torneo. Todavía no están firmados los papeles. El 21 hay una reunión en el Consejo Federal donde se van a tocar estos temas”, afirmó Vedoya, quien incluso adelantó que está “en un 90%” confirmado que se jugaría el Federal B normalmente desde agosto.

No es la única de las opciones que se barajan, y algunas podrían terminar favoreciendo al club franjeando: “Si se reestructura el fútbol, hay comentarios de que como Guaraní es un grande podríamos estar en esa reestructuración para arriba”, aunque prefirió ser cauto: “Tenemos que ser conscientes también de que para armar algo competitivo estamos hablando de montos que manejan los equipos que están peleando cosas importantes en el Federal A”.

Finalmente, Vedoya estimó que aún es pronto para hablar de la continuidad del cuerpo técnico y posibles partidas en el plantel: “Faltan dos partidos, cuando termine todo esto nos sentaremos a ver. Depende mucho de cómo se reestructure el fútbol para ver cómo seguimos este proceso. Hasta ahora ‘Pico’ es el técnico y Marczuk es el ayudante de campo. Cuando decidimos traerlos, confiamos en la capacidad que tienen y son lo mejor que tenemos en la provincia”.