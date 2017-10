Argentina recibe a Perú en un encuentro clave por el pasaje a Rusia 2018

La Albiceleste se juega a todo o nada ante los dirigidos por Ricardo Gareca hoy desde las 20:30 en la Bombonera. Ingresá y conocé todo sobre este trascedental partido.

El seleccionado argentino recibirá hoy a su par de Perú en la Bombonera por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas. El choque será desde las 20:30, con el brasileño Wilson Sampaio como árbitro principal. Habrá televisación en directo de la TV Pública y TyC Sports.

Ambos equipos tienen igual cantidad de puntos (24) e intentan apoderarse de uno de los cuatro cupos directos que entrega el continente para asistir a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El representativo albiceleste figura hoy en la quinta colocación en la tabla de posiciones, con una diferencia positiva de gol (+1), condensada en 16 tantos a favor y 15 en contra. Esta situación le garantizaría provisoriamente una serie repechaje contra el ganador de la eliminatoria de Oceanía, que es Nueva Zelanda, tras dejar en el camino a Islas Salomón.

El combinado peruano, por su lado, viene de alcanzar tres éxitos consecutivos y está cuarto en la clasificación, con la misma diferencia de gol, pero mayor cantidad de tantos convertidos (26-25).

Perú no asiste a una Copa del Mundo desde España 1982 y llega a Buenos Aires con bajas considerables: el zaguero central Christian Ramos (ex Gimnasia La Plata) y el mediapunta Christian Cueva (San Pablo, Brasil) no jugarán por acumular sanciones.

Posibles formaciones

Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Ever Banega y Lucas Biglia o Leandro Paredes; Lionel Messi, Alejandro Gómez y Angel Di María; Darío Benedetto. DT: Jorge Sampaoli.

Perú: Carlos Cáceda o Pedro Gallese; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco; Renato Tapia y Pedro Aquino; Jefferson Farfán y Andy Polo, Yoshimar Yotún y Edison Flores; Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

Cancha: Boca Juniors.

Árbitro: Wilson Sampaio (Brasil).

Hora de inicio: 20:30.

Televisación: TyC Sports y TV Pública (el partido podrá ser seguido de forma online a través de la página oficial del canal estatal).