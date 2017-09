Elecciones 2017: Este jueves se termina el plazo de inscripción de las listas de diputados provinciales

Este jueves finalizará el plazo para que los frentes y partidos inscriptos anoten los nombres de los que serán sus candidatos a diputados provinciales en las elecciones generales del 22 de octubre. El plazo vencerá a la medianoche y posteriormente el Tribunal Electoral Provincial oficializará las listas y los nombres aprobados para ser candidatos. Por el momento comenzaron a trascender los nombres de los aspirantes que representarán a los principales espacios políticos.

Por el lado del Frente Renovador de la Concordia Social, la lista será encabezada por el actual subsecretario de Atención Primaria, Martín Cesino, cuyo nombre ya había sido anunciado durante la presentación de los candidatos a senadores y diputados nacionales en junio. Lo acompañarán Natalia Rodríguez, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Misiones; Julio César “Chun” Barreto, actual intendente de Montecarlo; Rafael Pereyra Pigerl, presidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO); Orlando Revinski, ex intendente de Gobernador Roca; Rosana Franco, actual titular de la Línea 137 y Roque Gervasoni, dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza.

En tanto la mitad de la lista de Cambiemos ya fue anunciada por Humberto Schiavoni desde los estudios de Misiones Online luego de las PASO y estará encabezada por el concejal radical de Posadas Ariel “Pepe” Pianesi; el segundo lugar será para el delegado en Misiones del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Miguel Ángel “Tati” López Vedoya y el tercero lo ocupará Liliana Rodríguez, dirigente del partido Libertad, Valores y Cambio de Alex Ziegler. El cuarto lugar será para el radical eldoradense Gustavo González, actual diputado provincial; seguido por Roberto Rocholl, dirigente del PRO de Oberá; Ana Minder, docente y dirigente radical; Javier Mela, representante del mismo partido y Fernando Mudry, dirigente del PRO de Eldorado.

Por el Partido Agrario y Social (PAYS) del diputado provincial Héctor “Cacho” Bárbaro, los primeros lugares de la nómina serán para el ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Isaac Lenguaza; Carlos Goring, presidente de la Asociación de Campesinos Tabacaleros de Misiones (Actim); Giuliana Perino, presidenta del Rotary Club de Oberá y Jorge Páez, dirigente del Movimiento Nacional Campesino.

Por su parte Unión Popular, el espacio del ex gobernador Ramón Puerta, quien consiguió ser la cuarta fuerza más votada en las PASO aún no cerró su lista, aunque adelantaron que el primer lugar será para Hugo Bellot, ex secretario privado de Puerta durante sus dos periodos como gobernador. Así las cosas se confirma que el actual diputado provincial y dirigente del Sindicato de Camioneros, Ramón del Rosario Velázquez, no formará parte de Unión Popular, como había pedido el propio Ramón Puerta.

Por el lado de Avancemos, el frente que tiene a referentes del Sindicato de Camioneros con su partido Cultura, Educación y Trabajo (CET), Vanguardia Radical, el Partido Socialista, Trabajo y Progreso y Barrios Unidos, llevará como primera alternativa al radical actual diputado provincial Hugo Escalada; seguido de Carina Suárez, referente de la Rama Femenina de Camioneros; Fernando Fernández, presidente del Partido Socialista; Iris Viana, de Barrios Unidos en cuarto lugar y como quinta opción irá Marcelo Morínigo, actual concejal de Candelaria por CET.

El gran ausente en la lista es Claudio Wipplinger, de Trabajo y Progreso, quien ya había señalado que su intención era trabajar de cara al 2019 aunque adelantó que trabajará en la fiscalización para ayudar a sus aliados políticos.

Por el lado de Podemos, espacio encabezado por Facundo López Sartori, tendrá como primer candidato a Federico Knuppelholz, seguido de Jorgelina Zallio, Ana Rocabert, Gabriel De Souza, Franco Tomborini y Romilda Brítoz.