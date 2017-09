El vóley Sub 17 abrió las finales de los Juegos Deportivos Misioneros

La disciplina fue la encargada de abrir la disputa de las finales del certamen durante la jornada de este jueves en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD).

Los Juegos Deportivos Misioneros llegan a su final, que arrancó hoy con la disputa del vóley Sub 17. Allí participaron equipos masculinos y femeninos que representaron a las localidades de Puerto Esperanza, Oberá, Puerto Rico, Posadas, San José, Cerro Azul y San Vicente.

Al cabo de los entretenidos partidos, arbitrados por integrantes del Colegio de Árbitros de Misiones, Brujitas de Posadas (femenina) y Cerro Azul (masculino) lograron el título provincial y la clasificación a los Juegos Nacionales Evita, que este año se celebrarán del 9 al 14 de octubre en Mar del Plata.

La Escuela Municipal Oberá, Puerto Rico y Esperanza completaron las posiciones finales entre las mujeres. En varones, en tanto, el equipo ganador fue escoltado por los representantes de San Vicente y San José.

Los jóvenes compartieron y disfrutaron de una jornada donde sobresalió el esfuerzo en cada pelota, el respeto entre los equipos y la alegría, con buen nivel y mucha paridad.

Las finales seguirán el sábado. Karate Sub 14 desarrollará la final en Posadas, en la Subsecretaría de Deporte Social Barrial, a partir de las 14. Mientras que la sede de judo Sub 14 y levantamiento olímpico Sub 15 será el polideportivo Ian Barney de Oberá, desde las 9.

Los Juegos Deportivos Misioneros constituyen un programa del Ministerio de Deportes que promueve los valores entre niños y jóvenes, coordinando acciones con el Ministerio de Salud Pública, Municipios y la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación.