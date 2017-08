El seminario Santo Cura de Ars, de la Diócesis de Posadas, celebrará este domingo sus fiestas patronales

Sebastián Escalante, sacerdote y rector del seminario Santo Cura de Ars, de la Diócesis de Posadas contó que el día del santo es el 4 de agosto pero este año se decidió pasar las celebraciones para el domingo 6. A las 11 en la sede de avenida Leandro N. Alem 3157 frente al colegio Santa Catalina, el obispo Juan Rubén Martínez presidirá la misa. Luego habrá un almuerzo comunitario y un festival artístico.

Sebastián Escalante, rector del Seminario Santo Cura de Ars – Leandro, seminaristas.

El sacerdote contó que en la actualidad son 24 los seminaristas en formación, provenientes de las Diócesis de Posadas y Oberá. En total son 8 años de formación de los cuales 4 cursan el profesorado de Filosofía en el Instituto Montoya y 4 contenidos de Teología en el Seminario con profesores locales y de otros puntos del país.

“En total son 8 años de formación, parece mucho pero no es tanto. Están en la casa de formación y se preparan para ser sacerdotes. Hoy son 24 los que están en este proceso y si bien es un buen número, no es suficiente. Es impresionante el crecimiento de Posadas y de Misiones en general. Se van creando nuevas comunidades y hacen falta sacerdotes, por eso es que hay que rezar. En nuestro caso formamos curas para nuestras Diócesis”, explicó el padre Sebastián.

Por su parte, Leandro, seminarista de 27 años que cursa el 6to año de formación y nació en Gobernador Roca, contó su experiencia. “De pequeño mis padres me inculcaron la fe y siempre sentí el llamado a ser cura. Cuando terminé el secundario hice 3 años de la carrera de Contador Público, pero algo no me cerraba. Entonces decidí probar en el seminario. Cuando uno entra no significa que te vas a ordenar si o si, un proceso de discernimiento, yo probé y sigo, parece que sí”, dijo.

Finalmente ambos reiteraron la invitación a la Santa Misa el domingo a las 11 en Leandro N. Alem 3157, donde se ubica el Seminario, frente al colegio Santa Catalina. Tras la celebración habrá un almuerzo comunitario y tarjetas a la venta, luego se desarrollará un festival artístico.