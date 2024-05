Destacan la inteligencia emocional como herramienta para controlar la ansiedad en adolescentes

La Licenciada en Psicología Silvana Spaciuk, titular de la Dirección de Salud Mental del Concejo Deliberante de Posadas resaltó la necesidad de trabajar la inteligencia emocional en adolescentes, destacando la importancia de la calma emocional y la terapia para manejar la ansiedad y el estrés. Además, explicó cómo el estrés colectivo y los trastornos de ansiedad afectan la vida diaria, haciendo hincapié en la necesidad de buscar ayuda profesional.

Psicól. Silvana Spaciuk- Dirección de Salud Mental HCD Posadas

La licenciada resaltó la importancia de trabajar la inteligencia emocional en los adolescentes. «Ellos están en plena maduración de las emociones. Están descubriendo muchas cosas y todas juntas», explicó.

En este sentido, Spaciuk destacó que es crucial enseñar a los jóvenes a manejar la calma emocional en este proceso de crecimiento. «Respirar profundo, fijarte qué te sucede y conocerte», mencionó como técnicas esenciales tanto para adolescentes como para adultos.

Por consiguiente, ilustró como las emociones y las opiniones son esenciales para la propagación del estrés colectivo, trastorno al que calificó como contagioso. “Si estamos todos juntos y yo me pongo muy nerviosa, ustedes van a sentir mis nervios”, sostuvo.

Por añadidura, la psicóloga Spaciuk señaló el significativo aumento en los casos de ataques de pánico y trastornos de ansiedad entre los jóvenes. «Ahora lo normal es decir ‘tengo una depresión’ o ‘tengo un ataque de pánico’. Eso no está bien», subrayó.

Asimismo, la licenciada Spaciuk diferenció entre la ansiedad cotidiana y el trastorno de ansiedad, puesto que este último afecta la funcionalidad diaria de una persona. Aclaró: «El trastorno de ansiedad ya no me permite mantener la calma. Me afecta social y laboralmente».

En consecuencia, Spaciuk brindó consejos para quienes lidian con ansiedad, hizo un llamado a la comunidad para prestar atención a su salud mental y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Por tal motivo, propuso en primer lugar a la terapia como una herramienta esencial. «Es fundamental que todos hagamos terapia para poder analizar y manejar nuestro estrés. La terapia nos ayuda a entender qué está pasando en nuestro cuerpo y cómo podemos controlarlo», agregó.

Otro aspecto mencionado fueron los ataques de pánico, Spaciuk recomendó técnicas específicas para quienes los acompañan. «Nunca hay que preguntar ‘¿estás bien?’ repetidamente, porque eso aumenta la ansiedad. En lugar de eso, es mejor acompañar a la persona a un lugar cómodo y observar sin intervenir demasiado», remarcó. Además, recomendó evitar ofrecer agua, ya que «no sabemos cómo la emoción quiere salir y podría empeorar el malestar».

En esta misma linea acentuó sobre la diferencia entre ansiedad y trastorno de ansiedad, Spaciuk explicó: «La ansiedad puede controlarse, sin embargo, el trastorno de ansiedad afecta la vida diaria, impidiendo que la persona funcione con normalidad. En esos casos, es necesario acudir a un psicólogo y, en algunos casos, a un psiquiatra para recibir medicación», sostuvo.