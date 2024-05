Posadas | El Reventón contará con espacios de calma y pictogramas destinados a personas neurodivergentes

El programa Incluyendo del Ministerio de Derechos Humanos, transformó la experiencia de compra para personas con neurodivergencias mediante la Hora Azul y la implementación de pictogramas en comercios/restaurantes. A través de charlas y capacitaciones, busca sensibilizar al personal de atención al público y a la comunidad en general, a fin de generar entornos inclusivos en toda la provincia.

El programa Incluyendo, dirigido por Andrea Núñez, marcó un antes y un después en la inclusión de las personas con neurodivergencias en la provincia. Desde su inicio en 2020, se han implementado varias iniciativas para facilitar la integración social de este colectivo.

Núñez, quien se desempeña como directora general de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales, describió el programa como un camino que comenzó en 2020 con el objetivo de “abordar las discapacidades invisibles, que son las neurodivergencias; tal es el caso del autismo, del trastorno de déficit de atención por hiperactividad, del síndrome de Tourette, del síndrome de down, la dislexia, entre otras”.

Y completó: “Empezamos trabajando primeramente con lo que hoy se conoce como Hora Azul en los comercios, aunque me gusta llamarle más Hora Amistosa o Amigable”, explicó.

Se trata de una hora específica, en la que los establecimientos reducen estímulos sensoriales, como la iluminación y el sonido, para crear un entorno amigable para personas con hipersensibilidad. “Esa disposición establece que durante una hora en los comercios que tengan atención al público tiene que haber una disminución de todos aquellos estímulos que generen una sobreestimulación sensorial”, explicó Núñez.

Si bien es una disposición y por ende el comercio que no lo cumple estaría sometido a una multa, Núñez indicó que buscan que “el interés nazca del propio comerciante”.

Además, aclaró que Incluyendo no solo se enfoca en cambios estructurales temporales sino también en la sensibilización y educación. “El programa Incluyendo consiste en charlas de visibilización, sensibilización e información sobre las neurodivergencias”, afirmó.

La respuesta de los comercios

En relación con la respuesta de los comercios, destacó que, aunque es un proceso gradual, se está avanzando, especialmente fuera de la capital, como en El Soberbio, San Pedro, San Vicente, Eldorado y Puerto Rico. “Estamos mucho más avanzados en el interior que en la capital”, reveló. Además, resaltó el papel de las grandes cadenas de supermercados en la difusión del programa.

Núñez consideró que el acercamiento de su propuesta a la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCI) logró que cuenten con un espacio de calma en el marco de El Reventón.

Por lo que los comercios adheridos dispondrán de señalética a través de pictogramas y logos que servirán de apoyo para tanto para “la persona que tiene una neurodivergencia y es no hablante, sino también para aquella persona que no sabe leer y escribir, aquella persona que es extranjera, a las comunidades mbya también, que a veces no se comunican en nuestra lengua”.

Otro avance que se logró en conjunto con la CCI es en el compromiso de capacitaciones por parte del Ministerio de Derechos Humanos dirigidas al personal de atención al público de los comercios o bares.

Por último, informó el año pasado, mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública, el de Derechos Humanos y el de Turismo, se concretó la señalización y el menú en pictogramas en el Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.