Paro nacional: desde el Centro de Empleados de Comercio aclaran que es con asistencia a los lugares de trabajo y sin movilización

El Centro de Empleados de Comercio de Posadas (CEC) comunicó a través de su secretario adjunto Agustín Gómez, una aclaración sobre las dudas de los trabajadores sobre el Paro Nacional convocado por la CGT para el 9 de mayo.

En diálogo con Misiones Online, Gómez afirmó:

Adhesión sin movilización: El CEC adhiere al paro nacional, pero no habrá movilización. Los trabajadores permanecerán en sus puestos de trabajo y realizarán paros de actividades en diferentes franjas horarias.

Transporte público: Si un trabajador no tiene medio de transporte público para llegar a su trabajo, no se le podrá descontar el día. La empresa deberá buscar una solución para garantizar su traslado.

Derecho de huelga: Los trabajadores que decidan no asistir a su trabajo por adherirse al paro pueden ver descontado el día de su salario. El derecho de huelga ampara a los trabajadores, pero también existe el derecho del empleador a no pagar los días no trabajados.

Comunicación con el CEC: El CEC invita a los trabajadores a consultar cualquier duda que tengan sobre el paro nacional comunicándose con la institución.