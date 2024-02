Golpeó a su pareja con un palo de amasar en la cara, lo fracturó y ahora debe operarse

Un joven se hizo viral en las últimas horas al contar su caso en la popular red social TikTok, que luego fue reposteada en Instagram y X. Según contó, su pareja lo agredió durante una discusión y le dejó el rostro comprometido.

La violencia no conoce de géneros y tanto mujeres como hombres muchas veces quedan a merced de una pareja violenta. Este, como millones, es el caso del usuario @pintoslucas_, un joven que contó a través de la red social TikTok el calvario que sufrió en las últimas horas con quien, ahora, es su ex pareja.

Según explicó en una serie de videos, el joven mantuvo una discusión con su novia, acerca de un supuesto hecho de infidelidad. A pesar de las explicaciones que dio el joven, la chica no se calmaba y el altercado fue escalando.

“Yo le explique que no había pasado nada, pero que si no me creía podíamos dejar todo ahí. Soy una persona que no le gusta discutir, a mi me hablas fuerte y ya me pone mal”, relató el joven en uno de sus videos.

El punto más violento llegó cuando, en medio de la discusión, la chica comenzó a ponerse más agresiva físicamente.

“Ella me quería pegar. Estábamos en la cocina y había un palo de amasar que sinceramente no lo vi y con eso me golpeó”, explicó.

Si bien el golpe no fue directamente en el ojo, Lucas recibió una fractura en su pómulo izquierdo, comprometiéndole el ojo y dejándole la zona completamente afectada.

Ante la viralización de su video, muchos usuarios se volcaron en la sección de comentarios para repudiar el accionar de su pareja incitándolo a denunciarla o a que ella pague por su cirugía, algo que él se negó rotundamente.

“Yo se que ella y su familia no tiene el dinero para bancar la operación y tampoco quiero hacer una denuncia. Aparte, si la denuncio, se me cagan de risa”, reflexionó.

Posteriormente, Lucas posteó otro video donde aclaró que llegó a un acuerdo con su ahora ex pareja, por lo que no tendrán más trato entre ambos.

Además, señaló que, gracias a la viralización de su caso, un hospital público se comprometió a ayudarlo con su operación.

“El ojo va recuperando su color, veo perfectamente, así que ahora hay que esperar a la operación”, comentó.