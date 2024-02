Fin de semana descontrolado de Milei en las redes: 1.491 likes, 754 retweets y más de 8 horas tuiteando

El presidente mantuvo fuertes cruces con periodistas y le dio "me gusta" a imágenes polémicas en referencia al conflicto que mantiene con los gobernadores.

La actividad del presidente Javier Milei en X, antes Twitter, se ha vuelto casi una cuestión de estado, dado que esta es la plataforma por elección del mandatario para comunicarse de manera directa con la sociedad, con sus seguidores e incluso también para lanzar críticas hacia quienes lo cuestionan.

En este contexto, con conflictos latentes como la disputa con los gobernadores, el Jefe de Estado pasó 8 horas y 19 minutos de su fin de semana en X, dando un total de 1.491 likes, 754 retweets y, entre otras cosas, protagonizando un fuerte intercambio con la periodista Silvia Mercado.

«Yo creo que hay que pedirle a Milei que pare con los tuits. No da. #EsPresidente», lanzó la comunicadora especializada en política, a lo que el mandatario retrucó en redes: «Yo creo que hay que pedirle a algunos ‘periodistas’ que dejen de ser tan mentirosos…».

Luego, cuestionó: «¿Acaso violo el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad al usar X? Hay que ser muy autoritario para pedir que no pueda expresarme por mis redes ante tantos periodistas que mienten». A lo que Mercado respondió: «No creo que x expresar mi opinión esté mintiendo. Es un tema de formas».

«Si tanto le molesta que use mis redes para interactuar con los argentinos en primera persona en lugar de caer en intermediarios de muy dudosa calidad puede no seguirme, yo no la he obligado a hacerlo, nunca se lo pedí ni me interesa», disparó el presidente junto a una captura de pantalla donde muestra que la periodista lo sigue en la plataforma.

«Presidente, soy periodista y sigo las cuentas de todas las personas relevantes para mi tarea. Claro que puedo no seguirlo. Pero lo que hice fue eliminar las notificaciones porque me pasó que aunque el celular estaba en silencio, lograba despertarme con la luz que titilaba», reprochó Mercado.

Ante su nueva respuesta, Milei sentenció: «Sus problemas en el manejo de la tecnología no habilita su velado pedido de censura…le comento que usted ni nadie es el centro del mundo como para pretender censurar a una persona por las falencias operativas que usted tiene…».

Otro periodista que también «la ligó» fue Marcelo Bonelli, a quien el mandatario confrontó luego de que compartiera una nota sobre «qué se espera del discurso en la apertura de sesiones del Congreso», en torno a las expectativas por las palabras del mandatario.

«@BonelliOK te cuento que aún no he empezado a escribirlo…ni siquiera he armado el índice del mismo…», respondió el presidente, cortando con cualquier tipo de expectativas o especulación en torno a su discurso.

Infobae también fue foco de los descargos twitteros de Milei, luego de que el presidente citara una nota sobre la inflación y él los acusara de cometer «brutos errores» y los mandara a «titular bien», corrigiendo la publicación titulada: «Javier Milei aseguró que la inflación de febrero se acerca a un dígito…».

«Sería bueno que cuando ponen un título sobre algo que he declarado escuchen bien…Dije que febrero podría estar en torno al 15% y que si se resta el arrastre estadístico podría estar viajando a un dígito. TITULEN BIEN, no tengo porque pagar facturas por sus BRUTOS ERRORES…», arremetió el mandatario.

En un tono un poco más relajado, desde los Estados Unidos el presidente también compartió la foto de una patente de un vehículo con la leyenda libertaria «Don’t tread on me» y una foto suya en el evento político CPAC con el mensaje «VIVA LA LIBERTAD CARAJO».

El periodista Ernesto Tenembaum fue uno de los que destacó el nivel de actividad del mandatario en redes sociales, resaltando la cantidad de mensajes publicados, compartidos y likeados por el Jefe de Estado durante el fin de semana.

El fuerte cruce de Manuel Adorni por un tweet de Milei

Durante una de sus habituales conferencias de prensa, el vocero Manuel Adorni protagonizó un tenso cruce con el periodista Fabián Waldman, quien le consultó por un polémico like dado por el mandatario a un tweet que hacía referencia a una violación y lo vinculaba a la prensa y al gobernador chubutense Ignacio Torres.

En la imagen likeada por el presidente, según explicó el comunicador, se lee que «se están cogiend* al gobernador de Chubut, Torres…» y se muestra a cuatro periodistas del canal LN+ como adultos y al mandatario provincial como una niña sentada en un sillón.

¿En qué contribuye según el Gobierno a la libertad de los argentinos?», consultó el periodista, a lo que el vocero presidencial respondió: «No lo vi lo que me estás comentando. No entiendo bien cuál es tu preocupación».

Frente a esto el comunicador insistió: «¿En qué contribuye un tuit de este grado de violencia likeado por el presidente defenestrando y tratando de menor y sufriendo una violación al gobernador de Chubut?».

«Me cuesta opinar sobre cosas que no vi», reiteró Adorni, quien, tras negarse a ver la publicación en el momento, agregó: «El presidente Milei usa sus redes sociales, todo el mundo lo sabe, sin community manager y sin intermediarios, como forma de tener una comunicación directa con la gente».

Luego, añadió: «Me parece que es una persona super respetuosa que defiende la libertad de expresión como nadie. Nosotros hasta soportamos que vos pases por los pasillos filmando oficinas sin autorización, cosa que no tenés por qué. Sería bueno que antes de tuitear cosas para ganar cierta popularidad, que claramente carecés, todos tenemos que hacer una buena autocrítica».

«En el caso del presidente son sus redes y las maneja como le parece conveniente», concluyó el portavoz.

