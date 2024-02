Copa Argentina | Chacarita pide los puntos ante Tigre tras la agresión a Fernando Brandán

Gustavo Azzollini, abogado del club, se basó en el artículo 80 del reglamento de transgresiones y penas para respaldar la postura de los dirigentes. El jugador del Funebrero fue agredido a los 5 minutos del segundo tiempo y el encuentro fue suspendido.

La postura de Chacarita es clara tras la suspensión del partido contra Tigre, por los 32avos. de final la Copa Argentina: pedirá los puntos a raíz de la agresión a Fernando Brandán desde la tribuna del Matador. Una situación que se dudaba por los primeros dichos del técnico Aníbal Biggeri, quien estaba dispuesto a reanudar los más de 40 minutos restantes.

Los dirigentes del Funebrero exigirán la sanción máxima ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino por la gravedad de la lesión del futbolista y del hecho, además del contexto de jugar un Chacarita-Tigre «en cualquier lado», según explicó Gustavo Azzollini, abogado de Chacarita.

«Chacarita pidió que se le dé por perdido a Tigre más allá de las sanciones que le puedan caber a personas que hicieron declaraciones instando a la violencia y minimizando este hecho. Estoy hablando de (Néstor) Gorosito, realmente me da mucha tristeza que haya hablado así de un colega», declaró Azzollini en base al famoso artículo 80.

Y agregó: «La opinión de nuestro técnico es respetable, pero como institución tenemos la obligación y responsabilidad de hacer lo que creemos mejor. Chacarita fue muy vapuleado en la historia del fútbol argentino. Si esto hubiera sido al revés, en este momento nos estarían matando por todos lados y pidiendo las máximas de las penas. No hay margen para poder proseguir este partido. Y si hay que volver a jugar, volveremos a jugar».

La agresión ocurrió luego de que el árbitro Ariel Penel expulsara por doble amonestación a Agustín Cardozo, al volante de Tigre, y apenas instantes después de que el Matador se pusiera en ventaja con un gol de Brahian Alemán.

«No estamos pidiendo esto como institución porque creemos que el tema está terminado. Fue gravísimo, realmente pudo haber sido mucho peor. En términos de seguridad no tiene ningún sentido seguir jugando. Esto es independiente de que el Tribunal pueda decir otra cosa, como en el caso de Quilmes-Gimnasia (M). Si es así, lo acataremos», sentenció.

Qué dice el artículo 80 del reglamento de transgresiones y penas

«El club cuyos socios, parcialidad o público partidario ubicado en los sectores asignados a dicha institución… que: … b) Arrojen cualquier clase de proyectiles o de elementos que se utilicen como tales… c) Agredan por cualquier medio … jugadores… f) Impliquen hechos graves y generalizados que impliquen desobediencia o resistencia a la autoridad…. Si como consecuencia de los supuestos indicados anteriormente, se impidiere la iniciación del encuentro o de su prosecución, se aplicará al club responsable, la sanción pertinente… pudiendo el Tribunal de Disciplina declarar perdido el partido al equipo del club responsable… cualquiera sea el tiempo jugado y la cantidad de goles señalados».

Chacarita busca una sanción para Gorosito

El técnico de Tigre había dicho que Fernando Brandán, futbolista de Chacarita, «cabeceó» la botella que arrojó el socio Axel Iván Genes desde la platea del Matador y que causó la suspensión de partido que ganaba su equipo frente al Funebrero por la Copa Argentina. «Está mal que arrojen proyectiles, pero después hay imágenes un poco confusas, el jugador lo corre a uno de Tigre y cabecea la botella», comentó Pipo en diálogo con TyC Sports.

Además, aclaró que no estaba enterado de ningún cambio en los bancos de suplentes y que tampoco se negó a modificar la disposición del plantel para que los futbolistas Funebreros no quedaran de espaldas a la platea local, tal como señaló el presidente de Chacarita, Néstor Di Pierro.»El presidente es un pavo, yo no tenía idea a qué banco nos cambiábamos, que no digan pavadas», tiró.

Es por eso que Chacarita también arremetió con un fuerte descargo contra Gorosito: «Entendemos que, dada la gravedad del hecho ocurrido, no solo se debe sancionar al club TIGRE, sino especialmente a su director técnico, NESTOR GOROSITO que, en una clara demostración de desinterés por la vida humana, sin saber todavía oficialmente desde los médicos que lo atendían, cuál era su estado real de salud, salió a brindar declaraciones nefastas poniendo en duda la realidad de los hechos y la honorabilidad del jugador agredido, y lo más grave: INCITANDO A LA VIOLENCIA».

Quilmes vs. Gimnasia (M), el antecedente que no aplicó la pena máxima del artículo 80

Al Cervecero le descontaron tres puntos tras la apelación -en principio eran seis- y que el partido continué a puertas cerradas en el estadio de Platense, luego de la agresión al arquero Brian Olivera por parte de la hinchada del Cervecero antes del inicio del segundo tiempo.

Olivera, cordobés de 29 años, fue retirado en camilla del terreno de juego y trasladado al Sanatorio Finochietto de Avellaneda en donde pasó la noche y se determinó que sufrió un «traumatismo acústico leve».

A causa del incidente el Tribunal de Disciplina de la AFA dispuso que se le descontarán a Quilmes puntos para la próxima temporada, le impuso una multa de 500 entradas por el término de seis fechas y ordenó que se haga cargo de todos los gastos de la organización del partido.

