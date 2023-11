El Soberbio | Se prevé la evacuación de 200 familias ante nueva crecida del río Uruguay

La comunidad de El Soberbio enfrenta un panorama incierto debido a una nueva amenaza de inundaciones y la necesidad de evacuar a más familias por la crecida del río Uruguay. Roque Soboczinski, intendente de la localidad, expresó que “la situación es preocupante”, pero trabajan para brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/11/11-17-SantaMariadelasMisiones-Roque-Soboczinzki-Preocupacion-crecida-Rio-reuniones-8.05.mp3

Roque Soboczinski – FM Santa María de las Misiones

Roque Soboczinski, intendente de El Soberbio, ha brindado detalles preocupantes sobre la crecida del río Uruguay. «La crecida del 18 de octubre fue de 17,95 metros y, en este momento, nos encontramos reunidos en el Comité de Emergencia evaluando la situación. Los números indican que la crecida actual es aún mayor debido al agua que está largando Chapecó, sumado a las lluvias localizadas en Misiones. En la última evacuación, que ocurrió hace un mes, tuvimos que trasladar a 158 familias. En esta ocasión, calculamos que tendremos que evacuar casi 200 familias porque la crecida se prevé que llegue a los 18 metros aproximadamente».

Asimismo, el jefe comunal explicó que muchas familias que habían sido evacuadas en inundaciones anteriores no regresaron a sus hogares debido a la falta de condiciones seguras. «La gente quedó fuera de sus casas porque no daban condiciones mismas y otros no se sentían seguros porque se anunciaba época de muchas lluvias».

Soboczinski informó que “las familias evacuadas están en casas familiares, pero también tenemos algunas en el polideportivo. Ahí tenemos cocina centralizada de la gente que vino hasta aquí de Combate al fuego con dos camiones, un camión dormitorio y un camión cocina que también están aportando lo suyo para nuestro comité”.

El estado del cruce en la zona también es preocupante, como señaló Soboczinski. «El cruce se corta a los 8 metros y estamos hablando que en este momento ya estamos en casi 15 metros, así que está cortado. Y recordamos que el puente de la Ruta 2 sobre el arroyo de El Soberbio, si supera los 18 metros o llega a los 18 metros también se va a cortar el paso».

Otro aspecto que también complejiza las circunstancias es la proximidad de las elecciones. «Hoy es viernes, tenemos votación el día domingo y en este sector tenemos tres centros de votación. Muchos tienen distintos lugares de votación y normalmente se conducen hacia los centros de votación más cercanos al centro de El Soberbio, pero si tenemos problemas con el puente tendríamos un conflicto un poco más grande», advirtió Soboczinski.

El Soberbio | Se prevé la evacuación de 200 familias ante nueva crecida del río Uruguay