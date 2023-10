Elecciones 2023 | Tras un resultado inesperado, Milei tiende puentes con Juntos por el Cambio: “Tenemos que trabajar juntos para terminar con el kirchnerismo”

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) se posicionó como el segundo candidato más votad por detrás de su par de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) obtuvo un 30% de los votos con el 95% de las mesas escrutadas en estas elecciones generales y, como segundo aspirante más votado, habló en su búnker ubicado en el Hotel Libertador y pidió el voto de Juntos por el Cambio (JxC): «Vamos a disputarle el poder a lo más nefasto de la democracia».

En sus declaraciones, el libertario brindó sus primeras palabras de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre: «Hace dos años, si nos hubieran dicho que íbamos a disputar una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la Nación, no lo hubiéramos creído. De no tener partido a estar disputando al primera fuerza nacional con el kirchnerismo en sólo dos años es un verdadero logro histórico. Estamos frente a un logro histórico. No dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente al que estamos».

Noticia en desarrollo…