🔴 En vivo | El primer debate presidencial comenzó con fuertes cruces por la economía: dolarización, inflación y devaluación, los principales ejes

“Argentina está en decadencia y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Argentina inició el siglo 20 siendo el país más rico del mundo, hoy estamos de mitad de la tabla para abajo, tenemos más del 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y camino a la mayor crisis de la historia argentina. Esto se explica por lo que nosotros llamamos el modelo de la casta, el modelo de la casta nace de una premisa nefasta, que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar, y eso implica que hay que tener recursos y los recursos son finitos. Eso genera una inconsistencia que se resuelve vía déficit fiscal, y es por eso que Argentina en los últimos 122 años tuvo 112 déficit fiscal, de las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. ¿Y cómo lo financia? Lo financia con deuda y después defaulteamos y somos el máximo defaulteador serial de la historia moderna, o lo financia con emisión monetaria y tenemos un descontrol de inflación, destrozamos cinco signos monetarios, le quitamos trece ceros a la moneda, le podríamos quitar tres más, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. Por lo tanto, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Proponemos hacer una reforma del Estado, ajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia, si me dan 20, Alemania, y si me dan 35, Estados Unidos”.

Lo que expuso el ministro y candidato: “Tengo en claro que la inflación es un enorme problema de Argentina. También que los errores de este gobierno lastimaron a la gente y por eso, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enrome dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comercializar con el celular o la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda Argentina. Acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tengan dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y tributaria: cárcel a evasores y a los que fugan. Para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película. Además vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que va a valorar más el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, el campo, los minerales y la economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por nuevas exportaciones. La misma reducción que van a tener aquellos que utilicen la moneda digital argentina como mecanismo de transacción económica. Este modelo lo han usado 100 países y que junto con la discusión con el FMI del programa nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano”.