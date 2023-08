Más de 200 niños participaron este fin de semana de una jornada deportiva de Hockey y Fútbol Infantil en el Club Centro de Cazadores Misiones. También se sumó la rama del rugby. Mirá lo mejor de la jornada.

El club Centro de Cazadores brindó este fin de semana una jornada deportiva para sus categorías formativas, en el marco del Mes de las Infancias. En hockey, además de los ‘Cazadores’, participaron los equipos de Posadas Hockey, CAPRI, Guaraní Antonio Franco y Legislativo en las categorías Sub 6, Sub 8 y Sub 10.

En tanto, en fútbol, formaron parte los locales, Club Bartolomé Mitre, Ballons y una delegación de la localidad de Puerto Rico, que disputaron partidos en las categorías desde 2010 hasta 2017 (5 a 13 años).

Por otra parte, las formativas de rugby de (5 a 14 años) también tuvieron acción en un encuentro realizado en el Club Lomas de Posadas.

De esta manera, los chicos despidieron el último fin de semana de agosto y disfrutaron de su día dentro del campo de un juego. Finalizada la jornada, los chicos recibieron medallas de premiación y compartieron un refrigerio de camaradería.

Mirá las mejores imágenes

