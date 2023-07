Puente Andresito- Capanema: tras polémica por el rumor de cierre del paso fronterizo, piden que se habilite las 24 horas

Fernando Azula, presidente de la Cámara de Comercio de Andresito, desmintió el cierre del paso fronterizo Andresito-Capanema y, en cambio, mencionó que piden su apertura las 24 horas. Aseguró que este puente que recibe alrededor de 2.500 personas por mes, es una ruta comercial y turística medular, aunque enfrenta desafíos por falta de estadísticas precisas y trámites burocráticos.

En un ambiente de incertidumbre y preocupación, el rumor sobre un posible cierre del paso fronterizo Andresito-Capanema generó una reunión de alto nivel entre funcionarios y miembros de la sociedad civil. Entre los presentes estuvo Fernando Azula, presidente de la Cámara de Comercio de Andresito, quien desmintió dichos comentarios y abogó por el mantenimiento y expansión de este importante enlace.

«Lo que no sabemos realmente es de dónde surgió la información», expresó, aclarando que las aseveraciones sobre un posible cierre fueron emitidas por un delegado de la Policía Federal de Foz de Iguazú, un organismo que no tiene la competencia para tomar dicha decisión. En palabras de Azula, «la Receita Federal es el organismo competente para cerrar un puente» y precisamente este organismo negó el cierre y la Policía Federal, por su parte, emitió un comunicado desmintiendo al funcionario policial.

Sin embargo, la polémica generada tuvo un efecto positivo al congregar a integrantes de diferentes sectores de la sociedad, tanto de Andresito como de Capanema. «La reunión fue buena porque convocó a funcionarios de todo el arco político y de diversas entidades sociales de Capanema», subrayó.

El encuentro sirvió para unificar esfuerzos y exigir la ampliación del horario de tránsito por el paso fronterizo, pues según indicó el entrevistado, se está trabajando para que el paso esté habilitado las 24 horas: «nos visitó el cónsul argentino en Foz de Iguazú, que nos dio una enorme mano, nos ayudó y nos va a hacer presentar una nota para que podamos cruzar las 24 horas». Este movimiento generaría un impacto económico importante, teniendo en cuenta que el puente recibe a «alrededor de 2.500 personas por mes».

Además, Azula puso de manifiesto la falta de datos precisos sobre el volumen de tránsito del puente desde el lado brasileño. «Muchas estadísticas a veces, por lo menos del lado de Brasil, no se conocen porque no se pide documentación, pero eso también va en contra de nuestras estadísticas, que hace que no se registren esos pasos», lamentó, reconociendo que esta situación también se debe a la burocracia del lado argentino que evita que muchos ciudadanos brasileños crucen a Andresito porque se les piden muchos requisitos.

A pesar de los desafíos, aseguró que existen condiciones favorables para que los brasileños realicen compras en Andresito, aunque muchas personas prefieren ir a otras localidades como San Antonio o Bernardo de Irigoyen debido a la menor presencia de controles. Así, señaló que es crucial aprovechar la proximidad al puerto de Paranaguá o al puerto de Santa Catarina para impulsar el transporte de carga y el turismo.

Por último, respecto al trabajo conjunto con autoridades locales y de Capanema, el presidente de la Cámara de Comercio afirmó que existe una sinergia positiva. «Es para el bien común «, sostuvo, apuntando qa ue lo hablado trajo tranquilidad a ambas partes y abrió la posibilidad de seguir fomentando la línea comercial hacia el país limítrofe.