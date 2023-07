Insólito | Un periodista argentino compró droga en vivo y fue demorado por la Policía: “Uno va para adelante y no mide las consecuencias”

En el mediodía de este miércoles Fabián Rubino, cronista de Desayuno Americano (América), sorprendió al comprar cocaína en pleno vivo del programa conducido por Pamela David. El periodista fue hasta una propiedad ubicada en el barrio porteño de Balvanera, a la que los vecinos vienen denunciando que allí se suministra droga a toda hora.

Rubino decidió ingresar y realizar una transacción a plena luz del día, mientras la cámara que lo acompañaba iba registrando todo causando gran asombro tanto en los televidentes como en los integrantes de la mesa que seguían las acciones desde el piso. “Corremos riesgo todos, el corazón me palpita, no para de latir. Pusimos en riesgo nuestras vidas”, dijo el periodista tras efectuar la compra.

Tras un llamado al 911, arribó un patrullero con efectivos que realizaron las pericias de la sustancia. Al resultar positivas, se confirmó el delito y Rubino fue trasladado a la comisaría más cercana para declarar en calidad de testigo. Y al salir del establecimiento policial, dio su testimonio en A la tarde (América). “La verdad que todavía estoy shockeado y sorprendido como ustedes. Yo me estoy sorprendiendo ahora, en realidad, porque en ese momento uno va para adelante y quizás no mide las consecuencias. Después empezará un tema como el que decían ustedes, de la ética o no ética. Ahí había un delito en flagrancia, digamos. Y había que comprobarlo”, comenzó diciendo Rubino a través de un enlace telefónico con el programa conducido por Karina Mazzocco.

“Yo trato de hacer periodismo, más de 30 años haciendo periodismo. Y lo que traté de hacer es periodismo puro. Quizás un poco más arriesgado de lo que hago siempre. Porque de todas maneras traté de comprobar si lo que denunciaban los vecinos era cierto. Yo no estaba jugando al policía y al ladróin. Estaba tratando de comprobar si eso era cierto, porque estaba a la vista de todos. No es que yo me metí por un lugar difícil”, justificó Rubino su accionar.

“¿Pensaste que iba a ser tan fácil como resultó?”, quiso saber Mazzocco. “No. Es más, habíamos ido hace un mes atrás y yo entré a ese mismo lugar, pero nadie me contestó. Al contrario, cuando salimos, vinieron y empujaron la puerta y la cerraron. Pero nosotros estábamos afuera. Casi que hice la misma operatoria, pero esta vez me contestaron y me vendieron”, respondió el periodista quien luego aclaró que acudió a la comisaría en calidad de testigo para “prestar declaración, nada más que eso, y conté lo que pasó”.

“¿Tu familia qué te dijo? Porque te expusiste”, le preguntaron desde la mesa. “No quiero tener otro foco de conflicto, no me lo preguntes porque la verdad es que es complicado el tema. Pero bueno, ya está, ya se hizo. A veces se denigra tanto a los que están en la calle, pero tenemos cosas buenas. Y la verdad es que cuando hay que jugarse… Cuando salís a la cancha de fútbol, tenés que jugar. Y uno juega. Y tenemos que estar. No tenés la posibilidad de uno que escribe en un diario, que escribe y borra. Nosotros pensamos y hacemos”, subrayó el cronista.

“Vos perdiste la dimensión del peligro”, le apuntaron desde la mesa. “Totalmente, la estoy recuperando ahora”, dijo Rubino. La conductora le preguntó: “Ahora que el alma te volvió al cuerpo, ¿lo volverías a hacer?”. “Y sí, yo calculo que sí. En ese momento no lo pensás. No creo que haya otra vez, estas cosas se hacen una sola vez en la vida. Yo traté de hacer periodismo, nada más que eso”, insistió el periodista con su punto.

Por otro lado destactó que recibió “miles de llamados” agradeciéndole por su intervención. “Uno hace su laburo y nada más. Yo quiero pasar desapercibido, quiero trabajar de esto, que es lo que me gusta y amo, y nada más. Pero la gente también está con ansias de que alguien haga algo por ellos. Y la gente sintió que, por ahí, yo hice algo por ellos”, agregó. Por último le preguntaron si estaba asustado. Y cerró: “Por mi no. Pero bueno, qué vamos a hacer, la vida. Esto se soluciona si todos participamos, si todos cumplimos el rol que tenemos que cumplir”.