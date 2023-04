La agenda del súper domingo: River, Boca, argentinos por Europa y más

Como todos los fines de semana, te mostramos los eventos deportivos más importantes con sus fechas, horarios y la TV. Este domingo 23 de abril tendremos mucho para ver: se juega la fecha 13 de la Liga Profesional con partidos destacados como el River - Independiente y Rosario Central - Boca.

Domingo 23 de marzo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

11:00 San Lorenzo vs Platense (ESPN Premium)

15:30 Rosario Central vs. Boca (TNT SPORTS)

17:30 Instituto vs. Banfield (ESPN Premium)

18:00 Estudiantes vs. Talleres (TNT SPORTS)

20:30 River vs. Independiente (ESPN Premium)

SUDAMERICANO SUB 20

Hora a confirmar Brasil vs Argentina (TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY)

Hora a confirmar Paraguay vs Chile

Hora a confirmar Venezuela vs Ecuador

PREMIER LEAGUE

10:00 Bournemouth vs West Ham (STAR+ / ESPN Extra)

10:00 Newcastle vs Tottenham (STAR+)

FA CUP

12:30 Brighton And Hove vs Manchester United (STAR+ / ESPN)

LIGUE 1

08:00 Reims vs RC Strasbourg (STAR+)

10:00 AC Ajaccio vs Brest

10:00 Lorient vs Toulouse

10:00 Nantes vs Troyes

10:00 Niza vs Clermont

12:05 Montpellier vs Rennes

15:45 Lyon vs Marsella (STAR+ / ESPN3)

LA LIGA

09:00 Elche vs Valencia (STAR+ / ESPN3)

11:15 Barcelona vs Atletico Madrid (DSPORTS 1610)

13:30 Mallorca vs Getafe (STAR+ / ESPN3)

16:00 Sevilla vs Villarreal (DSPORTS 1610)

SERIE A

07:30 Empoli vs Inter (STAR+)

10:00 Monza vs Fiorentina (STAR+)

10:00 Udinese vs Cremonese (STAR+)

13:00 Milan vs Lecce (STAR+ / ESPN2)

15:45 Juventus vs Napoli (STAR+ / ESPN2)

BUNDESLIGA

10:30 Friburgo vs Schalke 04 (STAR+ / ESPN2)

12:30 B. Leverkusen vs RB Leipzig (STAR+)

14:30 Monchengladbach vs Union Berlin (STAR+)

BRASILEIRAO

11:00 Internacional vs Flamengo (STAR+)

16:00 Santos vs Atl. Mineiro (STAR+)

16:00 Vasco da Gama vs Palmeiras (STAR+)

18:30 Coritiba vs Fortaleza (STAR+)

19:00 Goias vs Corinthians (STAR+)

PRIMERA NACIONAL

15:30 Tristán Suárez vs Racing (C) (TYC SPORTS PLAY)

15:30 San Telmo vs San Martín (SJ) (TYC SPORTS PLAY)

15:30 Almagro vs Def. Unidos (TYC SPORTS PLAY)

16:00 Mitre (SdE) vs Ferro (TYC SPORTS PLAY)

16:00 Dep. Maipu vs Brown (A) (TYC SPORTS PLAY)

17:00 Chaco For Ever vs Gimnasia (J) (TYC SPORTS PLAY)