Queen y Adam Lambert vuelven a Norteamérica con su gira Rhapsody Tour

(Reuters) - La banda británica Queen y el cantante estadounidense Adam Lambert volverán a salir de gira, llevando a Norteamérica su gira Rhapsody Tour después de cuatro años. Las nuevas fechas se dan tras una gira por el Reino Unido y Europa el año pasado, con una lista de canciones en 150 minutos.

El guitarrista Brian May, el batería Roger Taylor y Lambert anunciaron el viernes que volverán este otoño boreal a la región donde lanzaron la gira por primera vez en 2019.

La gira de 14 fechas comienza el 4 de octubre en Baltimore y termina en Los Ángeles el 11 de noviembre.

“Ha evolucionado, es la forma en que lo diría. Estuve tentado de llamar a esto ‘The revved up Rhapsody tour’ porque es un poco diferente a lo que vieron la última vez”, dijo May a Reuters en una entrevista conjunta con Taylor y Lambert.

“Hemos estado por todo el mundo con ella. Han pasado todo tipo de cosas. Diferentes canciones, una producción diferente. Siempre estamos metiendo cosas nuevas. Así que ahora lo miras y apenas se reconoce la forma en que empezó”.

Las nuevas fechas se dan tras una gira por el Reino Unido y Europa el año pasado, con una lista de canciones en 150 minutos que incluía clásicos de Queen como “We Will Rock You”, “Don’t Stop Me Now” y “Somebody To Love” con un telón de fondo de deslumbrantes efectos especiales.

“Nos gusta introducir canciones diferentes, cortes más profundos entre los grandes éxitos, para mantenernos frescos y dar al espectáculo un poco más de profundidad. No será lo mismo que la gente ha visto antes”, dijo Taylor.

En octubre, Queen publicó la canción “Face It Alone”, en la que aparece su fallecido líder Freddie Mercury y que se grabó originalmente a finales de los 80 durante las sesiones del álbum “The Miracle”, que fue un éxito en las listas de ventas de la banda, pero que no pasó el corte.

Al ser consultado por la posibilidad de que Mercury vuelva a aparecer en el futuro, May respondió: “Es difícil de responder (…) Hay algunos trocitos (de canciones) y piezas con Freddie, pero cada vez es más difícil encontrar algo que no se haya escuchado”.

