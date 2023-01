Azara | 42 puñaladas y un crimen de odio: “Estoy segura que la Justicia va a llegar, en la tierra como en el cielo”, reflexionó la tía de la víctima

Según la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Posadas, Emanuel Portillo recibió 42 puñaladas, seis de ellas penetrantes. La policía detuvo al principal sospechoso luego de que presuntamente haya confesado el crimen a un amigo. Las dos caras de una misma moneda.

Emanuel Portillo había cumplido 21 años el pasado 14 de octubre, tenía toda una vida por delante y grandes sueños que cumplir. Era una persona alegre, divertida y que no buscaba problemas con los vecinos de la localidad. Conocido en el pueblo por su aporte a la comunidad, en sus últimos días por ejemplo, había decorado la iglesia y esperaba que eso sea una sorpresa.

Misiones Online recorrió el municipio de Azara y dialogó con familiares paternos y maternos de la víctima, con vecinos y efectivos de la Policía de Misiones, todos coincidieron en parte de sus relatos pero también aportaron datos distintos.

El joven salió de casa de su tía cerca de las 10 de la mañana del jueves 29 de diciembre, se cree que presuntamente, habría recibido un mensaje que lo citaba en una zona alejada del centro del pueblo. Emanuel andaba en búsqueda de una bicicleta que le había sido robada días atrás. Algunos familiares aseguran que el crimen se relaciona con esa averiguación pero otros lo descartan.

Marisa Portillo es la tía que prácticamente crío a la víctima y la última que vio con vida al joven. “Él desapareció el jueves a las 10:00 horas, salió de mi casa y de ahí no supimos nada más de Emanuel. Le mandé mensajes, le llamé y después, le llamé a su abuela para ver si tenía alguna novedad, pero nadie sabía nada”.

Emanuel no era un chico que solía ausentarse de su domicilio, a pesar de que vivía sólo en un departamento del pueblo que había alquilado meses atrás. Igualmente, mantenía contacto frecuente con su tía. “Él siempre me contaba dónde iba, qué hacía, todo. Y en ese momento solamente me dijo que iba a ir a la casa donde él alquilaba antes y nada más. No era de desaparecerse y no decir nada, menos apagar el celular”.

Con sus ahorros, se había comprado una bicicleta, pero desgraciadamente, se la robaron al poco tiempo. Según pudo averiguar este medio, en la búsqueda del rodado, se encontró con gente ligada a la delincuencia. “No sabría con exactitud si estas personas tendrían algo que ver, pero por ahí saben algo. Por ahí no hablan porque supongo que él buscaba encontrar la bici. Por ahí se juntó con otras personas que no le llevaban a un buen puerto”.

42 puñaladas

Como lo adelantó oportunamente Misiones Online, la autopsia reveló que Emanuel Portillo recibió 42 puñaladas y fue hallado en un tacuaral del Lote 200 por familiares de parte de la madre del joven de 21 años. “Cuando me avisaron que estaba muerto pensé mal, re mal. Me extraña todo esto porque en ningún momento yo pensaría que estuviera en el lugar donde lo encontraron. Para mí es súper sospechoso que justamente sepan dónde estaba. El que lo encontró es el cuñado o algo de él, y no sé, por ahí alguien le llamó, le avisó que estaba ahí”.

Pueblo chico infierno grande dicen, todos tienen sus sospechas. “Lo único que pido es Justicia y que se salga todo a la luz, le pido por favor al Juez Farías (Miguel). Él tendrá su hijo o hijos, nietos, o es sobrino o lo que fuera, que se ponga en el lugar de nosotros en este momento, no nos está dando las respuestas que necesitamos”.

¿Cómo era Emanuel? “Era una persona buena, con un corazón inmenso, él era feliz, alegre. Él venía acá en mi casa y nos reíamos continuamente o yo iba a su casa y estábamos todo el tiempo entre risas. Jamás él estaba triste, jamás. Si algo no le gustaba o algo estaba mal, él igual lo tapaba con risas”.

Continúo “Tenía su jardín con sus flores que todavía están en mi terreno, que yo voy a cuidar con todo el amor del mundo para tener en mis recuerdos, porque eso es lo único que me va a quedar de él. Los mejores recuerdos que tengo de él, lo voy a guardar en lo más profundo de mi corazón, porque él era una persona que no tenía maldad, no tenía rencor con nadie, ni con su mamá ni con su papá, a pesar de que tenía diferencias con ellos. Pero jamás de los jamases el sintió rencor”.

Marisa reflexionó en cuanto al hallazgo del cuerpo y la saña con la cual había sido asesinado. “Ni a un animal se le hace lo que le hicieron a él, porque yo tengo a mis animales acá y los cuido como si fuera otro más de la familia. Él que le hizo eso se merece el peor de los castigos pero estoy más que segura que la justicia va a llegar, la justicia de la tierra y la del cielo”, cerró.

Búsqueda desesperada

La siguiente en dialogar con este medio fue Gladys Benítez, tía materna de la víctima, quien en principio coincidió con el relato de Portillo y comentó que Emanuel salió de casa de Marisa el jueves a la mañana luego de recibir un presunto mensaje con citación en el Lote 200. “Él avisaba, pasaban dos horas y él le avisaba dónde estaba”.

El joven de 21 años desapareció el jueves en horas de la mañana, automáticamente al no tener señales de su paradero, sus familiares iniciaron la búsqueda durante la tarde. “Lamentablemente esa mañana que nosotros vinimos a la comisaría temprano no nos dieron pelota y fuimos a buscarle por aquella zona donde él anteriormente estaba alquilando. Sabíamos que podía estar ahí”.

Con la voz entrecortada dijo que “Uno no piensa jamás que le va a encontrar así a un sobrino. Entramos al monte y se vio una ropa tirada que era de Emanuel. Tuvimos la idea loca de ir a buscarle por todos lados para entender porque. Él no es de salir, él no se iba de la casa de nadie sin avisar, sin tomar el teléfono y decir abuela, estoy bien”. Fue su cuñado quien lo encontró, boca abajo y desvestido.

– Es un pueblo chico y me imagino se dicen muchas cosas. ¿Usted que cree que pasó? ¿Creyeron en un momento que él se podría haber quitado la vida? “Puede ser, pero primero decíamos que no, que alguien le hizo algo en el sentido de que él no haría eso, porque él le dijo a la abuela que nunca se haría una cosa así, que la vida es muy linda para hacerse eso. La vida es una sola”.

Su homicida, lo citó

El teléfono celular de la víctima aún no fue encontrado por los investigadores policiales, pero aún así se cree que el joven fue citado por su homicida en aquel lugar alejado del pueblo. El conocía a su asesino, por eso fue hasta allí. “Las amistades que estuvieron con él esa mañana a última hora, dijeron que él tenía mensajes que le decían que vaya ahí”.

Por último, se sensibilizó y recordó a su sobrino “El 24, la noche de Navidad que brindamos juntos y que tenía planes para Año Nuevo. Me quedan las plantas de él, las orquídeas hermosas que tenía y todo lo que él hacía. La ensalada de fruta que nos hizo el 24, el lugar de la casita donde él arregló para que nos sacáramos fotos. Le velamos en la iglesia donde él había arreglado la cruz de Jesús. Estaba preparando una sorpresa para todos en la iglesia”.

La Policía de Misiones detuvo en las últimas horas a Catriel P., principal sospechoso de haber asesinado brutalmente a Emanuel Rosendo Portillo. https://t.co/l8LhHdMazj — misionesonline.net (@misionesonline) January 3, 2023