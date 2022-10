“Trata de no morirte”, le dijo el papa Francisco a su prima, a quien visitará en noviembre por su cumpleaños 90

El viaje está programado para el 19 del mes próximo. Carla Rabezzana se reencontrará con su primo “Giorgio” después de varios años. “Cuando me llamó hace dos meses para decirme que venía a celebrar mi cumpleaños, me emocioné. Me pidió que lo mantuviera en secreto", reveló.

Es un hecho. El papa Francisco viajará el próximo 19 de noviembre a la ciudad de Asti, ubicada en el noroeste de Italia, para asistir al cumpleaños número 90 de Carla Rabezzana, su prima, y conocer a algunos familiares en una visita privada. Cabe destacar que allí, en la región de Piamonte, vivieron el padre y los abuelos paternos del Sumo Pontífice.

El anuncio, según informa Vatican News, fue realizado el pasado miércoles por el obispo de la diócesis de Asti, Marco Prastaro, quien además comunicó que Francisco permanecerá en la ciudad piamontesa hasta el domingo 20, día en el que desde las 11 de la mañana -hora de Italia- presidirá la misa en la catedral de Asti y se encontrará con la comunidad de la que procede su familia paterna.

“Estamos muy contentos con esta noticia”, dijo Monseñor Prastaro. “Haremos todo lo posible para acoger al Papa Francisco respetando también los deseos de la parte privada de la visita”, agregó.

Ante esta esperada visita, una comisión de servicio está trabajando para definir todos los detalles organizativos de la visita, los cuales deberán ser compartidos y aprobados por la Prefectura de la Casa Pontificia. El regreso de Francisco al Vaticano está previsto para el domingo por la tarde, después del almuerzo.

Tal vez te interese leer: Quién fue Artémides Zatti, el santo enfermero de los humildes de la Patagonia

La emoción de Carla Rabezzana por la visita de su primo “Giorgio”

A pesar de que está a pocos meses de cumplir 10 años desde que se transformó en el papa Francisco, para Carla Rabezzana su primo sigue siendo “Giorgio”, y en una reciente entrevista con un medio local no pudo ocultar la felicidad que le produce el futuro reencuentro.

“Cuando me llamó hace dos meses para decirme que venía a celebrar mi cumpleaños, me emocioné. Me pidió que lo mantuviera en secreto. Eso fue lo que hice. No quiere que desobedezca al Papa”, contó entre risas Carla, en diálogo con el periódico Corriere di Torino.

Después de respetar la solicitud del Sumo Pontífice y que la visita a Asti la confirmaran desde el Vaticano, la señora que reside en un departamento de la localidad de Portacomaro finalmente pudo confirmar la noticia y brindó detalles de su relación con “Giorgio”.

“Nos conocemos desde siempre, nuestras familias son originarias de Portacomaro. Cuando vivía en Turín, Giorgio, siempre lo he llamado así, vino a quedarse conmigo porque tenía una habitación extra en la casa. Y así mantuvimos esa relación. Siempre bromeamos. Cuando me dijo que venía a celebrar mi 90 cumpleaños, le respondí que me hacía latir el corazón. Y en respuesta me dijo: trata de no morir. Entonces nos echamos a reír”, recordó emocionada.

Al ser consultada por cómo se enteró de la visita del Papa por su cumpleaños, Carla confirmó que él mismo la llamó y le comentó su idea. Aunque admitió: “Pero no esperaba un regalo tan bueno. Estoy feliz de verlo. Se suponía que nos encontraríamos hace dos años, todo estaba listo. Entonces estalló la pandemia. Pero antes estaba acostumbrada a verlo todos los años”.

Fuente: Infobae