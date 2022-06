Guaraní campeón | “Vamos a ir por el ascenso al Federal”, declaró Patricio Vedoya luego de la coronación de la Franja

En el post partido, luego de que Guaraní se coronara campeón de la Liga Posadeña, los protagonistas dialogaron en zona mixta, analizaron la obtención del título y se pronunciaron acerca de lo que se le viene a la Franja.

Villa Sarita se vistió de gala para celebrar al Guaraní campeón de Liga Posadeña después de casi una década. Luego de la victoria contundente por 3 tantos contra cero ante La Picada (4-0 el global), el Clemente Argentino Fernández de Oliveira se vio invadido por la hinchada rojiblanca.

En este ambiente eufórico, Cristian Barinaga, goleador, capitán y emblema de la Franja, dialogó con Misiones Online y analizó el título obtenido.

“Esto es una virtud de la dirigencia, que lograron mantener inteligentemente el plantel para esto, para este dia. Creemos que el equipo está armado, si bien vendrán algunos refuerzos para el Regional, la base está y lo bueno es que se armó un muy lindo grupo”, comentó el 10.

Además, señaló que “hoy nos toca ganar, nos toca festejar pero hay que usarlo como un envión para el próximo Regional”.

Por otro lado, se mostró muy agradecido con la cúpula directiva: “soy un agradecido”, indicó. “Si me hubieras dicho hace 10 años que me iba a pasar esto en mi vida, nunca lo hubiera imaginado. Soy un agradecido al club y a esta gente. Siempre trato de estar, más a esta edad, de aportar con goles y es todo gracias a los chicos. Esto es de todos, no de uno solo”.

Por último, y consultado acerca de si se tomaría una revancha del fallido ascenso al Federal, expresó que todavía no lo evaluó. “Voy a seguir en el club, no se si jugaré, pero voy a seguir”, sentenció.

Tal vez te interese leer: Guaraní Antonio Franco se consagró campeón de la Liga Posadeña después ocho años tras ganarle 4-0 a La Picada en el global

En la misma línea, el presidente del club, Patricio Vedoya, se mostró con la emoción a flor de piel y también repasó el camino hacia el título.

“Estoy contento por el respaldo de la gente. Creo que se vio una cancha repleta como hace mucho no pasaba en un partido de Liga y estamos muy contentos por la alegría que se lleva la gente de Guaraní”, expresó.

“Esto es gracias a todos. Es un grupo de trabajo que cuando todos tiran para el mismo lado, se obtienen estos resultados. Esto también es gracias al gobernador, que cuando volvimos de Santiago del Estero nos dijo que sigamos apostando por este proyecto”, manifestó.

Por otro lado, resaltó que no sabe hasta cuándo va a seguir al frente del club, pero “quería ganar algo durante mi gestión. Tuvimos varias finales y por eso la emoción de conseguir el objetivo”.

“Cada victoria y el apoyo de la gente son fundamentales. Vamos a seguir luchando por Guaraní y por el bien del fútbol misionero”, indicó.

Por último, comentó que el enfoque ahora estará en el certamen de la FeMiFu, pero con la mente ya en el Regional. “Vamos a pelear por el ascenso”, sentenció.