Internaron a un bebé de un año y medio con la cara desfigurada en Jujuy

Ocurrió a fines de Julio, cuando se presentó una mujer al Hospital de Niños de Jujuy con su hijo de un año y medio con la cara desfigurada asegurando que “se cayó de la cama”, lo dejó con los médicos y no preguntó por él durante los siguientes cinco días. El padre hizo un reclamo para tener la custodia del bebé y se la dieron, hoy el bebé se encuentra estable pero podría perder uno de sus ojos debido a la gravedad de los golpes.

Juan Carlos Orihuela de 49 años, padre del bebé y expareja de su madre, no se enteró que su hijo se encontraba en el hospital hasta que un amigo le avisó que el pequeño estaba internado en el Hospital de Niños “Héctor Quintana”. Juan se comunicó con su expareja y le atendió un pariente afirmando que la mujer se había ido a la casa de un familiar, contó que los médicos le confirmaron que las heridas del bebé no fueron producto de una caída sino que fue golpeado con un objeto en el rostro. “Me dijeron que mi hijo lloraba todo el tiempo, estaba asustado y dolorido por los golpes que recibió. Noté que los médicos estaban molestos por la situación y ya habían dado intervención a la Secretaría de Niñez y Adolescencia para que el bebé no regresara a esa casa”, dijo Orihuela.

El padre pidió por la tenencia del bebé y manifestó que está preocupado por la situación de sus otros hijos que se encuentran con la madre. Juan Carlos presentará una denuncia a la Fiscalía por lo sucedido con su bebé y aseguró que pedirá la tenencia de sus otros hijos: “Supongo que la Justicia pedirá Cámara Gesell para su hijo mayor, porque los vecinos me contaron que su vida también corre riesgo, escuchan que el niño llora todo el tiempo. Es una historia muy triste y agradezco a Dios que se esté solucionado de a poco. Voy a seguir este tema hasta las últimas consecuencias”.

Fuente Todo Noticias