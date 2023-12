Visión Misionera 2024 | La Escuela Secundaria de Innovación cierra un año de logros y se proyecta a 2024: “Cada vez es más la demanda”

En un año marcado por la intensidad y los desafíos, la Escuela Secundaria de Innovación de Misiones culminó su tercer ciclo lectivo, dejando tras de sí una estela de logros y aprendizajes.

Este 2023 fue testigo de la graduación de la segunda promoción de estudiantes, quienes, a pesar de las adversidades, han contribuido a consolidar la propuesta educativa disruptiva que la institución promueve desde su creación en 2019, a raíz de la Ley de Educación Disruptiva.

La historia de Melany Jara

El balance general del año es “positivo”, según lo expresado por varios alumnos, quienes han superado con éxito el desafío de abandonar la educación tradicional para sumergirse en un enfoque pedagógico más innovador, orientado hacia la informática y la robótica. Uno de los testimonios es el de Melany Jara, una joven egresada que encontró en la Escuela de Innovación la oportunidad de redimir una experiencia académica previa.

Melany compartió sus vivencias, señalando: “Yo vengo de un colegio técnico. Anteriormente había intentado ver si me gustaba o no, o si era mi vocación. Pero no, no fue la mejor elección. Creo que ese fue uno de mis peores años que puede haber tenido en cuestiones académicas.

“Mis notas eran muy bajas, mi rendimiento no alcanzaba y por obra del destino tuve que salir de la escuela”. Esta experiencia negativa en su educación tradicional la llevó a buscar nuevas opciones, encontrando en la Escuela Secundaria de Innovación un entorno propicio para su desarrollo académico y personal.

“En sus inicios, con los primeros dos cursos que teníamos en ese momento, que fue primer año y segundo, yo me había inscrito para primero otra vez, para probar a ver qué era la experiencia nueva que nos estaban dando, ya que era muy tentador el ver cómo nos podían dar un mundo a propuesta y pruebas, y hasta ahora en día estamos acá y ya me recibí, que fue una de las mejores decisiones que he tomado, ya que esta escuela sí me acompañó como corresponden tanto académicamente como personalmente, estuvieron al tanto de mi situación”, resaltó Melany.

La mirada de la vicedirectora y los desafíos del 2024

Lorena Malakoski, vicedirectora de la Escuela Secundaria de Innovación de Misiones, contó los logros y desafíos del año 2023, así como las perspectivas para el próximo año. Destacó el intenso año, participando en eventos locales, provinciales, nacionales e internacionales. “Un 2023 sumamente intenso, donde hemos participado en diferentes eventos locales, provinciales a nivel nacional e internacional también”, afirmó.

También compartió su visión sobre el desarrollo de los estudiantes: “Era mucha expectativa, mucha emoción. Iniciaron, están, egresaron tres nuevos primeros años y siempre decimos que son los peques de la escuela y la verdad que haberlos visto crecer en cuanto a su nuevo rol de estudiantes secundarios y acompañados por los grupos de segundo a 5.º que ya venían transitando, nos pone sumamente orgullosos”, resaltó.

La Vicedirectora señaló el interés creciente en la Escuela de Innovación, indicando que la demanda aumentó con el tiempo. “Cada vez es más la demanda. Mucha gente consulta. Y como decimos siempre, es un modelo que la provincia ya viene transitando en estos cuatro años en pos de la transformación de la escuela secundaria y que seguramente seguirá siendo parte de la política educativa”.

En cuanto a las perspectivas para el año próximo, se mencionaron cambios significativos en la estructura institucional. “Reorganización institucional. El nivel secundario va a presentar la apertura de dos turnos desde sus inicios hasta el día de hoy. La escuela fue de jornada extendida, pero reorganizamos y reagrupamos los tiempos y espacios sin perder la calidad de la oferta”, explicó Malakoski.

Ante la pregunta sobre el mensaje para los jóvenes interesados en la innovación, la Vicedirectora resaltó la importancia de la oferta educativa: “El poder darles una oferta que les permita venir, permanecer y egresar fue nuestro pilar. Decirles que nada sea la Escuela Innovación, sea la escuela del barrio, sea la escuela que sea, la formación en el nivel secundario es sumamente importante para el transcurso del desarrollo de su vida como ciudadanos”.

Balance y perspectiva: un ciclo que culmina y otro que comienza

El próximo año se presenta como un nuevo desafío con cambios significativos en la estructura de la institución, pero con la misma dedicación a la innovación y la formación integral de los estudiantes.