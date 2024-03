Cómo funcionará el Fondo de Incentivo Docente misionero ante la quita de Nación del FONID

El presidente del Concejo General de Educación de la provincia de Misiones, Alberto “Colita” Galarza, se refirió a cómo funcionará el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID), anunciado ayer por el ministro de Educación de la provincia, Ramiro Aranda.

En principio el Gobierno Nacional ratificó en febrero el retiro del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). “El fondo compensador, en principio, la Nación no lo va a transferir porque considera que hoy ese fondo no tiene existencia, no existe”. Además, agregó que la discusión paritaria la deben brindar las provincias: “Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores y cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores”, fue el comunicado de Nación.

Dadas las circunstancias, en el día de ayer Misiones anunció la creación de su propio Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) con recursos propios.

Ante la salida del Gobierno Nacional del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la Conectividad Nacional, informamos a la familia educativa la creación por parte del Gobierno de Misiones, con fondos propios, del Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID). — Prof. Ramiro Aranda (@LicRamiroAranda) March 15, 2024

En este sentido, el presidente del Concejo General de Educación de Misiones, Alberto “Colita Galarza comentó cómo surgió y cómo funcionará el FOPID.

“El Gobierno Nacional vino anunciando el retiro del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es una ley que tiene más de 23 años, fruto de mucha lucha de los trabajadores de la educación. Hay que recordar que en los 90 transfiere los servicios educativos a las provincias y las mismas pasan a hacerse cargo de los salarios de todos los niveles y de todas las modalidades del sistema educativo y a partir de eso comienza este Fondo Nacional de Incentivo Docente”, comentó Galarza.

En ese entonces eran nueve provincias, después fueron ocho y Misiones estaba dentro de ese fondo compensador.

“Nación en principio dejó de girar estos fondos, pero no ha hecho lo que hizo con el FONID, que es decididamente dejarlo caer, porque el Fondo venció al 31 de diciembre, el gobierno no lo ratificó y consecuentemente no está vigente la ley, porque la ley se ratifica cada dos años por decreto. Entonces, a partir de ahí hubo anuncio de que no iba a continuar”.

Asimismo, Galarza comentó que, en las dos últimas reuniones, tanto con el secretario de Hacienda de la Nación en la que estuvo presente el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, les informó a todos los ministros del país que lo iban a remitir los fondos, ni los fondos atrasados del año pasado que adeudan. Y por otro lado en la reunión del el Consejo Federal, que participó el ministro Ramiro Aranda, también se confirmó esta decisión.

EL FOPID

Por tal motivo el gobernador Hugo Passalacqua, “entendiendo, que viene del campo de la docencia y conoce perfectamente esta situación, decidió crear el FOPID, que es un Fondo Provincial de Incentivo Docente” ya que desaparece desde la Nación el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

En esa línea, el FOPID va a continuar manteniendo el mismo monto que tenía FONID.

“En principio es $16.450 que corresponde al Fondo Provincial de Incentivo Docente, más la conectividad, que era $12.250, lo que hace un total de $28.700, pero si tiene dos cargos el docente pasaría a cobrar $57.400. Con esta característica, el que tiene dos cargos, cobra por los dos cargos y el que tiene un cargo es $28.700. Además, el que no llega a un cargo y tiene horas inferior a eso, cobrará este proporcional a las horas que esté trabajando”, explicó Galarza.

Por otro lado, el gobierno provincial tomó de pagar el FOPID a partir del mes de febrero.

“El 29 de febrero pagamos una cuota que nos adeuda Nación, que nunca remitió a la provincia, que es de la Garantía del mes de noviembre y el sábado 9 de marzo pagamos el mes de diciembre de la Garantía. Junto a eso pagamos la conectividad y el Incentivo del mes de enero. Entonces, a partir de los próximos días el gobierno estará anunciando cuando va a poder pagar el FOPID del mes de febrero”, comentó Galarza.

Asimismo, explicó que todavía no hay definiciones de cuál es la fecha exacta en la que se pagará el fondo, el cual se abonaba anteriormente cuando existía el FONID, entre el 20 y 22 de cada mes.

“En principio vamos a hacer el esfuerzo de poder pagar lo del mes de febrero y queda por definirse si los docentes prefieren cobrarlo todo junto con el sueldo, o como se vino haciendo históricamente y se pueda cobrar en esos días, que siempre ayudaba al docente a saber que casi sobre el fin de mes tenía un ingreso más”, sostuvo.

Por otra parte, explicó que el FOPID se va a sostener tal cual estaba, es decir reemplazará al FONID. “El programa no estaba incorporado al básico, era un programa nacional. Nosotros lo convertimos en un programa provincial y este se cobrará como este, como un adicional”.

En cuanto a la posibilidad de que Nación remita una garantía para cubrir lo que hasta el año pasado era paritaria, indicó que hubo varias reuniones por el momento no ha habido consenso para establecer el mínimo salarial.

“Se habló en la última reunión de 325 por cargo, pero ocurre que el Gobierno nacional no se quiere hacer cargo de completar lo que falte para llegar a 325. Entonces ahí está la disputa. Además, esta garantía la cobran ocho jurisdicciones, por eso es que la mayoría de las jurisdicciones insisten en la en el reposicionamiento del Fondo Nacional del Incentivo Docente, porque ese sí llega a todos los docentes del país. Entonces yo creo que la garantía por el momento no está en discusión la continuidad”.

“Lo que sí tengo que decir enfáticamente que al Consejo General de Educación no ingresó ninguna transferencia del Gobierno nacional en concepto de garantía del mes de noviembre ni de diciembre, ni de enero.

Nación debe a Misiones más de 3 mil millones de pesos

También el presidente del CGE, comentó que el Gobierno nacional le está adeudando a Misiones más de 3 mil millones de pesos que debía transferir en diferentes conceptos.

No solamente el concepto del FONID, sino otros “que efectivamente estaban presupuestados, lo cual hay un componente que debe transferir Nación a las provincias que no paga desde octubre; y en ese momento era más de 3 mil millones que habíamos reclamado formalmente primero en el ámbito administrativo y luego a través de la justicia”.