La Organización Mundial de la Salud habla de que en el mundo hay 7,5 millones de niños en edad escolar, portadores de algún tipo de deficiencia visual, sólo el 25% presenta síntomas. Nadia Flores, Vicepresidente de la Sociedad de Oftalmología de Misiones, brindó información acerca de cómo prevenir estas deficiencias y de cómo cuidar a los niños.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/03/03-07-SantaMariadelasMisiones-Nadia-Flores-Ninos-miopia-en-la-actualidad-8.18.mp3

Santa María de las Misiones – Nadia Flores

¿Cuál es la importancia de prevenir la deficiencia visual en niños?

Nadia Flores: A mi me llama la atención que hay muchos niños que no concurren a control porque a veces los padres por falta de información no los llevan, por eso nosotros tenemos que afianzar en esto. Muchos papis los traen al consultorio a los niños a partir de los seis años. Siete años cuando ya tienen problemas en el colegio. Entonces, los controles son la prevención, tratar de llegar antes o que llegue con lentes, si necesita el niño a su primer grado. La verdad es que hay un dato muy importante también en cuanto a lo numérico que uno de cada cinco chicos en etapa escolar puede tener problemas para enfocar el pizarrón. Esos son los chicos hiperactivos. Los chicos que se distraen, los niños que no pueden mirar el pizarrón. Entonces tienen que pararse para mirarlo. Miran el cuaderno del compañero. Entonces se puede interpretar como que no presta atención a la maestra.

Los papás se dan cuenta o los docentes se dan cuenta ¿Quiénes son los primeros que ponen atención cuando los resultados no son los mejores en la cursada escolar?

NF: Los docentes y ellos le avisan muchas veces a los papás. Ellos están viendo cómo los niños copian el pizarrón, si achican los ojos y entrecierran algún ojito. Si se refriegan muchas veces el docente le comenta a los papás y así los traen a los niños. Así que también es importante hacer charlas para los docentes, el año pasado, el anterior estuve dando charlas para los los colegios para como tiene que detectar y el docente que tiene que prestar atención porque ellos están mucho en contacto todas las mañanas viendo como el niño, mira el pizarrón y cómo nos mira. Así que el docente es muy importante porque él le dice a los papás y muchos traen a los niños así.

¿Cuáles son los orígenes de las patologías oculares?¿ Pueden ser de nacimiento o hay otra cosa que no nos damos cuenta que afecta a la vista de los niños?

NF: Claro, de nacimiento son aquellos niños que tienen su familiares, padres, tíos, abuelos con, por ejemplo, miopía, que la miopía es el mal enfoque de lejos de un niño, que son las que son niños que no ven el pizarrón bien y se acercan o se acercan a la tele entrecierran los ojitos para ver bien. Sin embargo, de cerca ven muy bien. Entonces, genéticamente pueden heredar, digamos, un factor genético de la familia, pero hay otros factores, como usted dijo, que nosotros podemos llegar a controlar, que son los hábitos que ahí entramos en la prevención desde comer sano, hacer actividades al aire libre y reducir el tiempo de pantalla. Esos factores pueden hacer que un niño no tenga, digamos, la predisposición a la miopía, digamos crear el hábito de estar encerrado frente a la pantalla, hasta con el celular del familiar mucho tiempo, porque aquí estamos entrenando un niño que enfoca de cerca y después le cuesta enfocar de lejos.

Hablamos mucho de la miopía, pero también podemos hablar de otros. Hipermetropía ¿Cuál es la diferencia?

NF: La hipermetropía es aquel niño que le cuesta también enfocar de cerca. Entonces se detecta quizás más tempranamente.

¿Y el astigmatismo?

NF: También son tres se llaman errores de restricción, errores de enfocar. Son faltas de enfoque o de lejos o de cerca.

Vuelvo a la pregunta de las recomendaciones, usted hablaba de comer sano, adoptar hábitos saludables y que los chicos jueguen en el exterior. ¿Hay otras maneras de protegerlos de cuidarlos?

NF: Nosotros ponemos protector solar en cremas, en los niños, pero es muy importante que no usan lentes de sol y deberían de usar lentes de sol para protegerlos. Así como nosotros tenemos ese encandilamiento y nos ponemos el lente y nos relaja y descansa. En los niños también corresponde usar lentes de sol. Hay niños que cuando revisamos el fondo de ojo, tienen el fondo de ojo clarito y la lente de sol le protege mucho. Eso no lo sabemos sii no lo llevamos al oftalmólogo por supuesto, pero lentes de sol bien recetados en una óptica va a hacer que el niño no se encandiles. Es una protección más, así como si realizan deportes y proteger el ojo con antiparras depende de deportes.

Muchos años atrás, cuando empezaba a salir la tecnología siempre existía para las pantallas, un filtro que era protector ¿Hoy con todo lo que tenemos, este filtro viene incluido, hay que agregar algo más?

NF: Bueno, hay estudios que hablan de los filtros, el filtro azul para los niños y eso es importante hablar con cada pediatra o con el oftalmólogo que revisa al niño porque no está totalmente recomendado dar filtros azules en los niños para las pantallas, como hacían los adultos. Yo siempre a un niño le doy un lente anti reflex.

¿Cada cuánto llevamos a los niños al control oftalmológico?

NF: Bueno, al nacer o dentro de los primeros tres meses de vida, nosotros podemos llegar a detectar cataratas congénitas que viene de la panza de la mamá y detectar tumores a los niños, si es que aparece, porque hay tumores que se dan en la edad de crecimiento de un niño. Por eso es importante realizar el fondo de ojo, así que el primer control es al nacer o dentro de los primeros tres meses, cosa que no es muy habitual que los papás los lleve, pero es muy importante el un segundo control es a los seis de ese control y luego al año, a los tres años se entiende. Los primeros son el primer trimestre, luego a los seis meses, luego al año y luego a los tres años. Mientras va creciendo el ojo del niño yo puedo detectar si necesita lentes o no, porque un niño muy pequeño de dos años no nos dice “estoy viendo mal”