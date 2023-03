Camila Vieria, en una entrevista con Misiones Online TV brindó su testimonio al ser paciente de las "enfermedades raras" que se diagnostican en dos personas cada millón de habitantes. El 29 de febrero es el día internacional de las enfermedades poco frecuentes, Camila en el 2018 recibió su diagnóstico luego de meses de búsqueda y hoy sigue luchando contra su enfermedad.

Antes de arrancar con tu historia ¿Podrías explicar qué es una enfermedad poco frecuente?

Camila Vieira: Sí, claro. Las enfermedades poco frecuentes o raras son aquellas que presenta una persona cada dos mil habitantes y abarcan un tres por ciento de las enfermedades de la población mundial. Es un pequeño porcentaje dentro del total, pero es importante que cada persona y cada paciente reciba la atención que merecen.

¿Por qué es tan difícil llegar a un diagnóstico en las enfermedades poco frecuentes?

CV: Lo que más cuesta es llegar a un diagnóstico y cuando se llega, probablemente son diagnósticos tardíos en donde es muy difícil encontrar un tratamiento adecuado. La accesibilidad a la salud en este caso es fundamental e importante.

¿Cómo llegaste a tu diagnóstico y de qué se trata tu enfermedad?

CV: Mi enfermedad se llama enfermedad relacionada por inmunoglobulina G4 dentro del ámbito de la inmunidad. Es una enfermedad autoinmunitaria en la que uno de los anticuerpos se produce de forma excesiva, generando lesiones que son como si fueran tumores o masas inflamatorias. Estuve cinco meses en la búsqueda de un diagnóstico y me considero una privilegiada de haber podido llegar a un diagnóstico en ese tiempo porque tuve la accesibilidad a métodos diagnósticos de excelencia que en este tipo de enfermedad se necesitan.

¿Cómo fue tu experiencia en el proceso de búsqueda de diagnóstico?

CV: Fue un camino largo lleno de preguntas e incertidumbres en donde eran muchos los miedos, pero tuve la gracia de ponerle un nombre a mi enfermedad. Es una de las angustias más grandes que creo que tenemos todos los que hemos pasado por este camino de no saber con qué convivimos y cuál es el tratamiento y la expectativa de vida que cada uno va a tener en base a eso.

¿Cómo puedes ayudar a crear conciencia sobre las enfermedades poco frecuentes?

CV: Desde mi parte, como paciente, médica y colega, siento la misión de poder comunicar y dar mi voz. Es importante que otras personas conozcan sobre nuestra patología, que sepan que existimos y que desde la parte profesional de salud, seamos capaces de reconocer cuáles son nuestros límites. También es importante pedir ayuda y seguir en contacto con otras personas que quizás tengan la gracia y la sabiduría de poder dar una mano a estos pacientes y a la familia de los pacientes que están atravesando por esto. Las enfermedades en sí atraviesan a toda la familia, la padece uno pero hay todo un equipo detrás, el amor y el afecto de tener intenciones por hacer algo es lo que considero que importa.

¿Cómo fue ese lapso de tiempo para darle un nombre a lo que te pasaba?

CV: Fueron cinco meses, ese día que yo tuve el diagnóstico fue de mucha alegría y mucha felicidad. Recuerda que estaba con mi Mamá porque, bueno, siempre estaba alguno de mis padres conmigo que repito tuve y tengo la gracia de que eso me acompañe y fueron mi soporte. Y bueno, salimos y fuimos a almorzar y si bien tenía un tratamiento que sabía que iba a ser un poco agresivo estaba contenta, estaba contenta porque ya tenía la identidad, sabía con quién estaba conviviendo porque era parte mía, en un momento cuando recién arranqué con mi sintomatología estaba durmiendo y me levanté con un odio porque no podía entender de que esto estuviera dentro mío, que eso era mi enfermedad y bueno, después entendí que era parte mía, que no podía tenerle ningún odio ni ningún sentimiento malo y que me tenía amigar con eso.

¿Cómo ha evolucionado el tratamiento para estas enfermedades poco frecuentes? ¿Crees que se han hecho avances en la medicina?

CV: Desde el punto de vista de mi enfermedad, sí, hay proyectos y nuevas alternativas que se vislumbran y hay nuevas posibilidades y oportunidades a futuro. Pero al día de hoy hay drogas que son de difícil acceso porque son muy costosas. Es un poco la lucha que tienen las diferentes sociedades de enfermedades poco frecuentes que intentan alcanzar estas oportunidades. En cuanto a mi enfermedad, tengo la gracia de poder contar con el tratamiento que los médicos consideran óptimo para mí y por eso lo quiero rescatar. En la parte médica y en la parte de salud es importante, pero es difícil poder llegar y alcanzar estos tratamientos que son tan costosos y que quizás tienen menores reacciones adversas a largo plazo.

¿Qué mensaje darías en este Día Internacional de las enfermedades poco frecuentes? ¿Qué mensaje le darías a esta persona que está en búsqueda de darle un nombre a su diagnóstico de saber con qué convive?

CV: Que se aferre a las personas que los quieren, recluten su equipo, que hagan las cosas que le hagan sentir bien y alimenten su motor interno. Para mi lo que siempre rescató de todo esto es que a mí lo que me movilizó fue el amor, la compañía y el poder seguir estudiando que ese fue mi motor. Pero bueno, cada persona tiene su propio motor y creo que es fundamental alimentarlo porque siempre van a haber incertidumbres. Hoy tengo un diagnóstico, pero bueno, la incertidumbre permanece. Y va permanecer siempre entonces es un poco también aprender a convivir y a aceptarse a uno. Es un poco esto aferrarse a lo que a uno le hace bien al amor y el afecto de la familia, de los amigos, de las personas que circunstancialmente están acompañándolos en este momento.

