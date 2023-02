Misiones | Preocupación en el sector ganadero por la sequía: “La vida de la humanidad depende del campo”

El sector ganadero en el norte de Misiones está sufriendo graves consecuencias debido a la prolongada sequía y los incendios forestales. Víctor Chamula contó que el problema se ve agravado por el alto costo de los insumos y las malas cosechas.

¿Cuál es el panorama de su sector, el sector ganadero en el norte misionero?

Víctor Chamula: Bueno, estamos sufriendo una falta de agua extrema desde hace tres años, lo que ha sido muy perjudicial para el sector ganadero y agrícola. Los incendios también nos han afectado mucho, destruyendo alambrados y pasturas, lo que ha repercutido en la calidad de la cría de terneros y en el bolsillo de los productores. Además, el aumento de los insumos agropecuarios ha sido muy alto, mientras que la ganadería no ha subido, sino que ha disminuido, tanto en la cantidad de productores como en la producción en sí misma. Esto ha desalentado a muchos productores, que se han visto obligados a dejar la actividad debido a los altos costos y a la pérdida de cosechas.

¿Qué efectos ha tenido esta situación en los hijos de los productores y en la población rural en general?

VC: Es triste ver cómo los hijos de los productores se están desalentando y migrando hacia las ciudades y otras actividades. El productor no tiene otra alternativa que seguir trabajando y produciendo, pero la falta de incentivos y la falta de rentabilidad están despoblando las zonas rurales y afectando a las personas mayores. Además, los pequeños productores están muy castigados y no tienen lomo para aguantar las sequías, las pérdidas del maíz y las plagas.

¿Cómo estuvo el tema de la sequía en los últimos días? ¿Hubo alguna lluvia? ¿Se aplacó un poco?

VC: Bueno, el riesgo de incendio no mermó nada. Lo que sí, por ahí algunos chaparrones por la zona han contribuido en algunos lugares con el maíz o un poco para la pastura, pero el riesgo y la problemática se sigue asentando y aumentando porque no tenemos agua. Las vertientes otra vez se están secando. Está menguando mucho el agua, así que indudablemente si no llueve como tiene que llover, vamos a tener problemas graves.

Víctor decía antes que tienen altos costos en los insumos maíz y otros, ¿Qué otros insumos han aumentado y cuánto?

VC: Mire, para que usted se haga una idea, hoy en el Chaco se consigue el maíz a cuarenta y cinco mil pesos la tonelada, en Andresito o en la zona norte de la provincia, y hoy están llegando alrededor de setenta y dos mil pesos la tonelada. Entonces no somos competitivos con el resto del país en cuanto a la producción de ganado o de ternero gordo o aves, porque indudablemente esto es la materia primordial para la vida animal. El resto de los productos que van entrando, que son derivados o alimentos balanceados, etcétera, etcétera. Siempre el engorde fue un número muy fino y bueno y hoy estamos a pérdidas. Así que ese es el porqué del abandono de mucha gente de seguir produciendo ganado o el ganado gordo estamos hablando.

Visto esa diferencia en el maíz que llega al Chaco a cuarenta y cinco mil la tonelada y el mismo cuando llega a Andresito setenta y dos mil, ¿Por qué? ¿Transporte? ¿Cuál es la diferencia?

VC: Y hay un montón de cosas por el camino. No es solamente el transporte. El transporte es una parte importante, pero no es la única. Tenemos impuestos altos, el transporte es caro pero nosotros tampoco podemos pagar lo que nos cobran por sobre todas las cosas. El flete incide muchísimo en el maíz y todo.

¿La reactivación del puerto podría hacer que el río como vía navegable sea una alternativa justamente para el transporte de granos a Misiones a un costo menor?

VC: Mire la verdad que yo no analicé esto, pero me parece que no es tanta la cantidad de grano que va a la provincia de Misiones como para que se justifique. Además, la provincia de Misiones tiene 102 metros más o menos de ancho, por lo que si va a llegar a puerto, el movimiento de carga y descarga sería trescientos kilómetros río arriba, lo que sería contraproducente para los productores.

Entonces, si el volumen de grano que necesitamos no es tan alto, ¿no hay posibilidades de producirlo aquí en Misiones?

VC: Sí, claro. Existe la posibilidad de producir en la provincia de Misiones. Pero en los últimos años hemos perdido prácticamente todas las cosechas debido a plagas y sequías, lo que hace difícil la producción local. Si las condiciones estuvieran dadas, probablemente producir aquí reduciría mucho los costos.

Entiendo. Esperamos que la situación mejore. La actividad agrícola y ganadera en Misiones es un gran sacrificio.

VC: Así es. La vida de la humanidad depende del campo. Si el campo no produce madera, el pueblo no puede construir. Si el campo no produce alimento, el pueblo no se puede alimentar. Es una cadena. Esperamos poder trabajar en conjunto con las distintas instituciones gubernamentales y productivas para que la actividad sea sustentable.

